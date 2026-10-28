Editoriale

Se la piazza resta inascoltata: la crisi della democrazia nell’era della disillusione

di Giovanni Mauro - 28 Ottobre 2026

Gli studenti durante l'occupazione dell'università Campus Einaudi per protestare contro il caro affitti e il riarmo.

Di fronte all’esplosione delle proteste giovanili sul caro vita e sul modello scolastico, la politica continua a offrire risposte burocratiche. Tra piazze in rivolta e astensionismo record, il modello democratico europeo rivela la sua fragilità primordiale: l’incapacità di rappresentare il futuro.

C’è un filo rosso, sottile ma rumoroso, che attraversa le principali capitali e metropoli d’Europa. È il passo cadenzato di una generazione che ha deciso di ritornare ad affollare le piazze, a fare sentire la propria voce contro un presente che pare aver smarrito la capacità di promettere un domani. Dalla protesta contro il caro vita imperversante, che erode i salari e trasforma l’accesso all’abitazione in un miraggio per studenti e giovani lavoratori, fino alla contestazione radicale di un modello scolastico e universitario percepito come mero nozionismo orientato al mercato, i giovani europei stanno lanciando un segnale chiaro.

Tuttavia, ridurre questo fenomeno a una semplice “stagione di rivendicazioni di categoria” o all’ennesimo rigurgito di protesta generazionale significa non voler vedere l’elefante nella stanza. Ciò a cui stiamo assistendo non è soltanto una dialettica sociale; è la spia rossa che si accende sul cruscotto della democrazia rappresentativa.

La rottura del patto di rappresentanza

Il cuore del problema risiede in un cortocircuito strutturale: la democrazia liberale, per come si è consolidata negli ultimi decenni, sembra aver perso la capacità di fornire risposte esaurienti e tempestive alle istanze della cittadinanza. Quando una larga fetta di popolazione — e in particolare la sua componente più giovane e proiettata verso il futuro — ritiene che l’unico canale praticabile per fare valere i propri diritti fondamentali sia l’occupazione delle strade o lo scontro simbolico con le istituzioni, significa che i canali ordinari della partecipazione hanno fallito.

La democrazia non rischia di crollare per un eccesso di dissenso, ma per la sorda indifferenza con cui i palazzi del potere lo riassorbono. Le istanze giovanili sul lavoro precario, sulla casa e sul diritto allo studio vengono regolarmente tradotte, dall’ingegneria politica dominante, in bonus una tantum, riforme di facciata o vuota retorica tecnocratica. La risposta non è mai strutturale; è sempre emergenziale. E questo crea una frattura insanabile tra i bisogni reali della carne e del sangue dei cittadini e le fredde compatibilità di bilancio.

Astensione e sciopero: le due facce della stessa medaglia

Se le piazze rappresentano la risposta rumorosa e visibile alla crisi riscontrata, l’astensionismo elettorale ne costituisce il corrispettivo silenzioso e devastante. I due fenomeni, apparentemente opposti per forma e linguaggio, sono in realtà due facce della stessa cartina al tornasole.

Da un lato c’è chi scende in strada, spinto dall’urgenza della protesta e dalla volontà di scardinare lo status quo; dall’altro c’è chi, nella solitudine dell’urna, sceglie di non votare più. L’astensione di massa – arrivata a toccare vette storiche in tutta Europa, soprattutto tra le fasce d’età giovanili – non è disinteresse o apatia morale. È un atto di aperta sfiducia. È la presa di coscienza che il voto, uno dei pilastri fondamentali dell’architettura democratica, viene percepito come un rituale inefficace, incapace di determinare reali cambiamenti nell’agenda economica e sociale.

Lo stesso ricorso sistematico allo sciopero, che negli ultimi mesi ha paralizzato settori chiave in diversi Paesi europei, testimonia come il conflitto si sia ridislocato al di fuori delle sedi istituzionali. Quando i corpi intermedi non riescono più a sintetizzare il disagio e i parlamenti appaiono sordi o impotenti di fronte ai grandi processi globali e finanziari, la democrazia perde la sua funzione primaria: essere un luogo di mediazione e risoluzione dei conflitti.

Il rischio di un’involuzione tecno-autoritaria

Il vero rischio che corriamo non è la mobilitazione delle piazze in sé, che anzi testimonia una vitalità civile che resiste. Il pericolo per la democrazia nasce quando i governi rispondono a questa ebollizione con la sola repressione o con il disprezzo paternalistico. Se la democrazia dimostra di non saper dare risposte concrete sul costo della vita, sulle prospettive formative e sulla dignità del lavoro, rischia di scivolare verso un’involuzione pericolosa: da una parte l’astensionismo che svuota di legittimità le istituzioni, dall’altra una deriva tecno-autoritaria dove le decisioni vengono prese al di sopra della volontà popolare.

Riconoscere la legittimità e la profondità delle proteste giovanili non significa cedere al populismo, ma fare un’operazione di verità. Se la democrazia non torna a essere uno strumento capace di redistribuire opportunità, garantire protezione sociale e ascoltare le nuove generazioni, finirà per ridursi a una scatola vuota. E a quel punto, l’urlo della piazza e il silenzio del seggio deserto non saranno più sintomi di una crisi, ma il decesso annunciato della nostra convivenza civile.