Politica

“Medici radiati”, alla Camera Fn salva il governo

Con l'eventuale voto contrario degli 8 parlamentari di Futuro Nazionale, il conteggio finale si sarebbe attestato su 118 voti favorevoli contro 121 contrari, determinando la sconfitta dell'esecutivo

di Daniel Walker - 27 Ottobre 2026

Rossano Sasso

Medici radiati durante il Covid: Futuro Nazionale salva il governo in Aula. Alta tensione alla Camera dei Deputati durante la votazione sul reintegro dei medici radiati per aver espresso opinioni contrarie ai protocolli sanitari durante la pandemia.

Medici radiati, voto ad alta tensione

L’esito della votazione ha registrato decisivo l’apporto dei voti parlamentari di Futuro Nazionale che hanno impedito alla maggioranza di centrodestra di andare sotto nei numeri.

La conferma dell’esito decisivo è arrivata dalle dichiarazioni del deputato vannacciano Rossano Sasso.

“La notizia del giorno è che sui medici radiati dall’ordine perché avevano espresso opinioni contrarie ai protocolli di Speranza durante il Covid, grazie ai voti di Futuro Nazionale la maggioranza non è andata sotto – rileva-. Qualche deputato di centrodestra al momento del voto o è uscito o è rimasto sui propri banchi e non ha votato. I numeri parlano chiaro: se Futuro Nazionale avesse votato come dicono sempre dalle parti del centrodestra, contro la maggioranza, il governo Meloni sarebbe andato sotto”.

“È simbolico – prosegue che il centrodestra sui temi identitari venga salvato dagli uomini del generale. Anche perché riteniamo giusto che i professionisti sanitari che si sono semplicemente ribellati a delle imposizioni dei protocolli – che in questi giorni stanno emergendo in maniera molto discutibile nella commissione Covid – vengano tutelati”.

E ancora: “Oggi in Aula le forze politiche hanno avuto la possibilità di promuovere una conciliazione nazionale, ma l’hanno piegata alle solite beghe ideologiche. È un dato di fatto che senza i nostri voti il centrodestra sarebbe andato sotto. Infatti il centrosinistra si è scatenato in aula attaccandoci, insultandoci e rinfacciandoci il fatto che abbiamo salvato il governo. Ma la linea Vannacci ancora una volta ha fatto in qualche modo il bene: in questo caso di alcuni professionisti che erano stati ingiustamente penalizzati”.

I numeri confermano

L’analisi dei numeri conferma il peso specifico dell’intervento. Con l’eventuale voto contrario degli 8 parlamentari di Futuro Nazionale, il conteggio finale si sarebbe attestato su 118 voti favorevoli contro 121 contrari, determinando la sconfitta del governo.