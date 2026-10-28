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Israele, affluenza record tra i soldati: al voto quasi 8 militari su 10

Le Forze di Difesa israeliane comunicano un'affluenza del 79,9% alle elezioni legislative, in crescita rispetto al 2022

di Mauro Trieste - 28 Ottobre 2026

L’affluenza tra i soldati delle Idf alle elezioni legislative israeliane ha raggiunto il 79,9%, segnando un aumento del 6,2% rispetto alla precedente tornata del 2022. Lo ha reso noto l’esercito, al termine delle operazioni di voto che hanno coinvolto militari di leva, personale di carriera e riservisti.

Le votazioni erano iniziate una settimana fa in oltre 890 seggi allestiti nelle basi militari in Israele e nelle postazioni operative all’estero, comprese quelle dislocate nella Striscia di Gaza, in Libano e in Siria. Per ragioni di sicurezza, le Idf non hanno però diffuso il numero complessivo delle schede espresse dal personale militare.

Secondo la Commissione Elettorale Centrale, i voti dei soldati saranno scrutinati insieme alle schede raccolte tramite il sistema delle “doppie buste”, che comprende anche detenuti, personale sanitario, cittadini impossibilitati a recarsi ai seggi e rappresentanti israeliani all’estero. Il direttore ad interim della Commissione, Dean Livne, ha avvertito che l’elevata partecipazione potrebbe far arrivare un numero di schede superiore alle attese, con possibili ritardi nella conclusione dello scrutinio.

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