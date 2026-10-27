Esteri

Flavio Bolsonaro è fuggito in volo verso gli Stati Uniti

Gli sono stati ritirati i passaporti. Le prime voci su un volo aereo verso l'Argentina. La polizia controllava i valichi di frontiera. Ora la conferma

di Daniel Walker - 27 Ottobre 2026

La vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio presidenziale apre a sviluppi finora imprevisti conferma circa la posizione del senatore Flavio Bolsonaro.

Passaporti ritirati

I fatti in evoluzione, al centro di accertamenti da parte della Polizia Federale brasiliana. Il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ha disposto la consegna dei suoi passaporti e il divieto di espatrio, nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro ed evasione di capitali legata alle scommesse online e al finanziamento del film “Dark Horse”.

Dopo il mancato rispetto del termine di ventiquattr’ore per la consegna, la Polizia Federale ha registrato l’annullamento ufficiale dei documenti di viaggio.

Fuga all’estero?

Nel frattempo, indiscrezioni diffuse dalla testata argentina Infobae avevano ipotizzato una fuga del politico verso l’Argentina per imbarcarsi su un jet privato diretto negli Stati Uniti.

Tuttavia, la Direzione Nazionale della Migrazione argentina e il governo di Javier Milei hanno smentito qualsiasi registrazione d’ingresso di Bolsonaro o la presenza dei suoi familiari nei piani di volo controllati.

Mentre i coordinatori della sua campagna ancora dichiarano che il senatore si troverebbe nella propria abitazione, la Polizia Federale sta verificando l’effettiva dinamica dei fatti ai valichi di frontiera.

Il piano politico

Sul piano politico, Flávio Bolsonaro ha rinunciato a chiedere l’annullamento delle elezioni. Limitandosi, di seguito, a un ricorso per presunto abuso di potere economico e riconoscendo di fatto il risultato delle urne.

La conferma: vola verso gli Usa

Flavio Bolsonaro – così l’Ansa – ha lasciato il Brasile ed è in volo per gli Stati Uniti. Lo scrive il sito brasiliano Metropoles. L’informazione – scrive il sito – è stata confermata da persone vicine alla famiglia.

Bolsonaro avrebbe attraversato di notte la frontiera a Puerto Iguazú prima di volare verso la Florida.