Cronaca

Omicidio Ilaria Sula, condanna all’ergastolo per Mark Samson: la sentenza

di Claudia Mari - 27 Ottobre 2026

Era attesa ed è arrivata la sentenza di primo grado nel processo per l’omicidio di Ilaria Sula, studentessa di 22 anni uccisa a coltellate il 25 marzo dello scorso anno.

La sentenza: ergastolo a Samson per il femminicidio di Ilaria Sula

Per il femminicidio la Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo Mark Antony Samson, l’ex fidanzato di Ilaria. Il ragazzo, reo confesso, dopo l’omicidio si liberò del corpo – grazie all’aiuto della madre, che ha patteggiato – gettandolo, all’interno di una valigia, in un dirupo della zona di Capranica Prenestina. Dopo giorni di ricerche, dalla scomparsa della ragazza, il corpo venne ritrovato lì solo il 2 aprile.

Al processo di primo grado è stata accolta la richiesta della Procura di Roma che aveva chiesto la condanna all’ergastolo sostenendo che l’omicidio, volontario, era stato “programmato ed eseguito con freddezza” e quindi premeditato. Altre aggravanti erano state contestate a Samson: occultamento di cadavere, futili motivi e relazione affettiva con la vittima.

La richiesta della Procura

Il 19 maggio scorso la procura di Roma aveva chiesto l’ergastolo. Nel corso della requisitoria i pm avevano parlato di premeditazione. “Samson ha convocato Ilaria, era un agguato”. “Ilaria è stata stordita a pugni e poi accoltellata”.

Il giovane, “non ha avuto pietà” e “non si è mai pentito”. Per il Pm Maria Perna Samson è un “soggetto abituato a mentire, manipolatore, ipocrita”. L’omicidio è stato “un massacro”.