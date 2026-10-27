Il consumo di suolo cresce, una via per risparmiarlo

Ambiente

di Giorgio Brescia - 27 Ottobre 2026

L’Italia continua a perdere superfici naturali a ritmi record, superando nel 2025 i 3 metri quadrati al secondo. Sono equivalenti a oltre 280 mila metri quadrati cancellati ogni giorno da cemento e asfalto. È la fotografia scattata dall’edizione 2026 del Rapporto sul Consumo di suolo. Una ricerca curata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Consumo di suolo: cosa fare?

Il bilancio annuale rimane nettamente negativo, con oltre 102 km quadrati di nuove superfici artificiali. E il nuovo studio propone per la prima volta una mappatura dettagliata delle aree recuperabili.

Tra i territori con la maggiore presenza di aree pubbliche idonee al ripristino spiccano Lazio, Lombardia e Veneto. La città di Roma, in prima fila tra i comuni italiani. L’impatto riguarda anche l’urbanizzazione locale, con forte consumo registrato a Tuscania, Montalto di Castro, Catania, Foggia e Cerignola.

Il fenomeno incide sulle città

Aumentando le temperature estive. Cantieri, logistica e impianti a terra guidano l’espansione, ma le soluzioni esistono.

Per la presidente Ispra-Snpa Maria Alessandra Gallone, la conoscenza ambientale deve orientare le scelte verso la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio. Questa, la risposta.

Il pericolo “isole di calore”

L’analisi del territorio urbano evidenzia come la rapida scomparsa del verde arboreo stia aggravando l’effetto “isola di calore“. Così, i centri abitati registrano temperature estive significativamente più elevate rispetto alle zone rurali limitrofe.

Parallelamente, pesano il costante incremento di cantieri e la forte espansione delle infrastrutture logistiche. Gli incrementi particolarmente marcati in regioni come Piemonte e Lazio continuano a sottrarre preziose risorse naturali e terreno agricolo. E lo fanno persino all’interno di aree esposte a forte rischio idrogeologico come frane e alluvioni.

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