Il consumo di suolo cresce, una via per risparmiarlo

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Ambiente
L’Italia continua a perdere superfici naturali a ritmi record, superando nel 2025 i 3 metri quadrati al secondo. Sono equivalenti a oltre 280 mila metri quadrati cancellati ogni giorno da cemento e asfalto. È la fotografia scattata dall’edizione 2026 del Rapporto sul Consumo di suolo. Una ricerca curata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
Il bilancio annuale rimane nettamente negativo, con oltre 102 km quadrati di nuove superfici artificiali. E il nuovo studio propone per la prima volta una mappatura dettagliata delle aree recuperabili.
Tra i territori con la maggiore presenza di aree pubbliche idonee al ripristino spiccano Lazio, Lombardia e Veneto. La città di Roma, in prima fila tra i comuni italiani. L’impatto riguarda anche l’urbanizzazione locale, con forte consumo registrato a Tuscania, Montalto di Castro, Catania, Foggia e Cerignola.
Aumentando le temperature estive. Cantieri, logistica e impianti a terra guidano l’espansione, ma le soluzioni esistono.
Per la presidente Ispra-Snpa Maria Alessandra Gallone, la conoscenza ambientale deve orientare le scelte verso la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio. Questa, la risposta.
L’analisi del territorio urbano evidenzia come la rapida scomparsa del verde arboreo stia aggravando l’effetto “isola di calore“. Così, i centri abitati registrano temperature estive significativamente più elevate rispetto alle zone rurali limitrofe.
Parallelamente, pesano il costante incremento di cantieri e la forte espansione delle infrastrutture logistiche. Gli incrementi particolarmente marcati in regioni come Piemonte e Lazio continuano a sottrarre preziose risorse naturali e terreno agricolo. E lo fanno persino all’interno di aree esposte a forte rischio idrogeologico come frane e alluvioni.