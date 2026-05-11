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Foggia, maxi operazione antimafia: arresti per omicidi ed estorsioni

di Claudia Mari - 11 Maggio 2026

Maxi operazione antimafia all’alba tra Foggia e il Gargano, dove la Polizia di Stato e i carabinieri hanno eseguito tre arresti per omicidio e tentato omicidio, oltre a 18 misure cautelari per episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori locali. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura di Foggia, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Secondo gli investigatori, le attività criminali sarebbero state finalizzate ad agevolare la mafia foggiana e le cosiddette “batterie” attive sul territorio, gruppi storicamente radicati nella criminalità organizzata della provincia.

Maxi operazione antimafia a Foggia: tra gli arresti anche esponenti della mafia garganica

Tra le persone arrestate dagli uomini della Sisco di Bari e della Squadra Mobile di Foggia figurano anche due presunti esponenti di rilievo della mafia garganica. Sono ritenuti responsabili del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno 2017. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire il contesto mafioso nel quale maturò il delitto, considerato dagli inquirenti uno degli episodi più gravi della guerra tra clan nel Foggiano.

Contestualmente, la Squadra Mobile di Foggia e il Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei carabinieri hanno fermato il presunto autore dell’omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, avvenuti a Foggia il 29 aprile scorso. Gli investigatori stanno approfondendo i collegamenti tra il delitto e gli equilibri criminali della zona.

Le accuse contestate comprendono omicidio, tentato omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e favoreggiamento delle organizzazioni criminali operanti nel territorio foggiano.

Parallelamente agli arresti, è stata avviata una vasta attività di perquisizioni e controlli straordinari sul territorio da parte delle forze dell’ordine. L’obiettivo è di individuare armi, documenti e ulteriori elementi utili alle indagini.

L’operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro la criminalità organizzata foggiana degli ultimi mesi e si inserisce nel più ampio piano di contrasto alle organizzazioni mafiose attive tra il capoluogo dauno e l’area garganica.