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Europa League, Bournemouth-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 22 Ottobre 2026

Il Milan torna in campo in Europa League e vola in Inghilterra per affrontare il Bournemouth nella terza giornata della fase campionato. Calcio d’inizio alle 21:00 al Vitality Stadium. Per i rossoneri l’obiettivo è conquistare la seconda vittoria consecutiva nella competizione e dare continuità al successo per 4-0 ottenuto contro il Salisburgo.

La squadra di Ruben Amorim arriva all’appuntamento dopo aver superato anche l’Atalanta in campionato, ma il cammino europeo resta da consolidare. Il Milan ha raccolto tre punti nelle prime due giornate, perdendo all’esordio contro il Benfica e riscattandosi nella trasferta austriaca. Di fronte ci sarà un Bournemouth in grande forma, a punteggio pieno dopo le vittorie contro Real Sociedad e Sturm Graz.

Bournemouth-Milan, le probabili formazioni

Marco Rose dovrebbe schierare i padroni di casa con il 4-1-4-1, affidandosi a Tyler Adams davanti alla difesa e alla velocità degli uomini offensivi. Ruben Amorim potrebbe invece optare per un nuovo turnover, senza rinunciare a Mike Maignan tra i pali. In difesa sono attesi Tomori, De Winter e Pavlovic, mentre a centrocampo Jashari e Loftus-Cheek dovrebbero garantire equilibrio e qualità. Sulla trequarti spazio a Hutchinson e Moreira, con Cissè candidato per il ruolo di centravanti.

Bournemouth (4-1-4-1): Petrovic; Juanlu, Diakité, Antonio Silva, Truffert; Adams; Rayan, Christie, Kluivert, Adli; Evanilson. Allenatore: Marco Rose.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Cissè. Allenatore: Ruben Amorim.

Dove vedere Bournemouth-Milan in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, con la possibilità di seguirla in streaming su Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, con collegamento dall’Inghilterra per una sfida importante per le ambizioni europee dei rossoneri.

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