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Formula 1, impresa Ferrari e pole per Hamilton

Seconda fila per Kimi Antonelli, appuntamento da storia a Città del Messico

di Giorgio Brescia - 31 Ottobre 2026

Impresa Ferrari a Città del Messico: magia di Hamilton, è pole position Formula 1 davanti a Russell e Leclerc. Il ruggito del Re Leone torna a farsi sentire ad alta quota: Lewis Hamilton c’è e conquista la pole position nel GP del Messico.

Ruggito Hamilton

Per il pilota della Scuderia Ferrari si tratta di una pietra miliare: è la sua prima partenza davanti a tutti con i colori del Cavallino Rampante. E segna un ritorno in cima alle qualifiche di Formula 1 a distanza di tre anni e tre mesi dall’ultima volta.

Nelle qualifiche disputate a Mexico City, il sette volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull’eccezionale tempo di 1:16.514.

La zampata del britannico ha piegato per appena 9 millesimi di secondo la resistenza di George Russell su Mercedes. In terza posizione si è piazzato l’altro ferrarista Charles Leclerc.

Quarto tempo e seconda fila per Kimi Antonelli su Mercedes, che guadagna una posizione in griglia a causa della sanzione inflitta a Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull, giunto quinto sul campo, è stato infatti penalizzato di una posizione per via di un contatto in pista con Liam Lawson.

Per il giovane bolognese Antonelli la gara di domani rappresenta un appuntamento da storia. Avrà a disposizione il suo secondo match point per conquistare il titolo mondiale, in un GP che prenderà il via alle ore 21:00 italiane.

Griglia di Partenza Ufficiale – GP del Messico

Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:16.514

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull) – penalizzato di 1 posizione per contatto con Lawson

Lando Norris (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Liam Lawson (Racing Bulls) – penalizzato di 1 posizione per contatto con Verstappen

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hulkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Oscar Piastri (McLaren)

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Alexander Albon (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Ryo Hirakawa (Haas)

Gabriel Bortoleto (Audi) – penalizzato di 5 posizioni per sostituzione di componenti

Lance Stroll (Aston Martin)

Sergio Perez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac) – in fondo alla griglia per sostituzione di componenti