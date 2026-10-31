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Maledizione derby, il Milan strapazza l’Inter: 3 a 1

Percorso in salita per i nerazzurri, prossimo match con il Como

di Giorgio Brescia -

Halloween rossonero a San Siro: il Milan travolge l’Inter 3-1 nel primo tempo, allunga la maledizione del derby e complica il cammino di Chivu. Nel 247esimo derby della Madonnina, il Milan di Rúben Amorim si impone con un netto 3-1 maturato interamente nei primi 45 minuti.

La cronaca della gara: 45 minuti di fuoco rossonero

L’avvio della partita a San Siro è uno shock per la retroguardia interista. Christian Pulisic sblocca subito la gara portando in vantaggio il Diavolo. Seguito al 10′ dal raddoppio firmato da Adrien Rabiot per il temporaneo 2-0.

L’Inter prova a scuotersi e riapre le speranze grazie ad Alessandro Bastoni, bravo a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il 2-1.

Tuttavia, prima del fischio dell’intervallo, arriva la doccia fredda per Chivu. Diego Moreira si inventa una perla su calcio di punizione che fissa il punteggio sul 3-1 finale con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

La ripresa

Il risultato non cambia più, ratificando la festa rossonera. «Stasera è andata bene – sottolinea Pulisic -. Scudetto? Dobbiamo trovare continuità. Giocare bene così non è una sorpresa per noi». E un entusiasta Diego Moreira, autore della prodezza su punizione, dedica una battuta alla leggenda rossonera Kakà, di cui indossa la maglia.

Prima del match, lo stesso Chivu aveva invocato umiltà e “provincialità” per spezzare il tabù. Ma le contromisure nerazzurre non sono bastate ad arginare la partenza arrembante del Milan.

Le curiosità

La gara è entrata nella storia per essere stata il primo derby milanese disputato il 31 ottobre nella notte di Halloween. Ciò, a soli due giorni dalla presentazione al Castello Sforzesco del progetto del nuovo Generali Stadium firmato dall’architetto Norman Foster.

Sul campo, però, i fantasmi della notte hanno perseguitato soltanto l’Inter. Nerazzurri incapaci di vincere la stracittadina dal 22 aprile 2024.


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