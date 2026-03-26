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Francesco Renga, ecco le prime date del tour estivo “Live Estate 2026”

di Italpress - 26 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la partecipazione al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia le prime date di “Live Estate 2026”, il tour estivo in partenza il 9 maggio 2026. Gli appuntamenti estivi anticiperanno “Live Teatri 2026”, la tournée nei principali teatri italiani prevista tra ottobre e novembre. Le date – prodotte da Friends & Partners – vedranno Francesco Renga protagonista di “Live Estate 2026”: si parte il 9 maggio 2026 da Piazza Milite Ignoto a Pratola Peligna (AQ), per poi proseguire l’11 maggio a Melilli (SR), al Festival Terrazza degli Iblei in Piazza San Sebastiano.

Il tour continuerà il 4 luglio a Palermo, il 5 luglio a Catania, il 10 luglio a Mirano (VE) per il Mirano Summer Festival, il 18 luglio nella località TancaIdda di Orosei (NU) e il 25 luglio a Carovigno (BR), all’Arena 30/40. Dopo la tappa del 15 agosto a Gioiosa Marea (ME), in occasione del Ferragosto Gioiosano in Piazza Cavour, il calendario si concluderà il 18 settembre ad Arzachena (SS), nella località Tanca di Lu Palu. I biglietti delle date di Palermo, Catania, Mirano (VE) e Carovigno (BR) saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18:00 di oggi, giovedì 26 marzo. Info su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).