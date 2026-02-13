Cronaca

Fratelli coltelli a Napoli: ne ferisce uno e picchia l’altro

L'ombra della droga dietro la rissa in famiglia: in manette un 38enne

di Paolo Diacono - 13 Febbraio 2026

Fratelli coltelli a Secondigliano: scoppia la lite in casa, in manette un 38enne. I fatti a Napoli dove l’uomo ha accoltellato uno dei suoi fratelli e ha picchiato l’altro. Solo l’arrivo dei carabinieri è riuscito a riportare la tranquillità nell’appartamento di famiglia. Adesso si indaga per comprendere le ragioni di tale esplosione di violenza domestica. E non si esclude che possa esserci, tra le cause della violenza, anche la dipendenza da sostanze stupefacenti del 38enne finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Fratelli coltelli: in due all’ospedale

Tutto sarebbe accaduto nell’appartamento della famiglia, a Secondigliano di Napoli. Il 38enne avrebbe prima preso a schiaffi e picchiato il fratello minore, un giovane di 20 anni. E poi, armatosi di lama, avrebbe aggredito e ferito il fratello maggiore di 40 anni. Che è rimasto ferito da una coltellata infertagli alla coscia. In casa sangue e urla. L’intervento dei carabinieri è stato richiesto da una chiamata giunta al numero di emergenza del 112. Solo l’arrivo dei militari ha riportato la tranquillità tra i fratelli coltelli.

Una storia di droga?

Dietro la vicenda dei fratelli coltelli, anzi del fratello che ha accoltellato il maggiore e pestato il minore, ci sarebbe una storia di droga. O meglio, di dipendenza, di minacce e sopraffazioni. Di cui, oltre a loro, sarebbero stati vittime anche i loro genitori. Il 38enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ora le indagini dovranno appurare che aria si respirasse in quell’abitazione di Secondigliano. I fratelli feriti se la sono cavata con prognosi, rispettivamente, di quattro e sei giorni di convalescenza.