Attualità

Maturità 2026: dalle materie per lo scritto fino all’orale

Le novità di quest'anno: non si potrà saltare il colloquio finale o si verrà bocciati

di Pietro Pertosa - 3 Giugno 2026

Giugno è arrivato e inizia pure il percorso che porterà circa mezzo milione di studenti italiani verso l’esame di maturità 2026. Le prime date sono già uscite da qualche tempo. Le prime due prove, scritte, per l’esame finale si terranno il 18 e il 19 giugno. Entrambe inizieranno all’orario scolastico canonico delle 8.30. La prima prova, per tutti, sarà quella del classicissimo tema di italiano. La seconda, invece, cambierà in base ovviamente al percorso di studi e alle materie di ciascun istituto superiore.

Maturità 2026 cosa sappiamo

Le materie della seconda prova per la maturità 2026 sono il latino per il liceo classico, la matematica per lo scientifico. Per gli altri licei è prevista una prova di lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico, di Scienze Umane per l’omonimo liceo (che sarà sostituita da un compito di diritto ed economia per l’indirizzo economico-sociale). E poi avanti con teoria, analisi e composizioni per il Liceo Musicale, tecniche della danza per quello Coreutico. All’Artistico saranno previste prove sulle discipline progettuali che caratterizzano gli indirizzi specifici.

La grande novità dell’orale

Eccola la novità per la maturità 2026: l’orale non si potrà saltare. Niente da fare per chi sognava, come negli anni scorsi, di andarsene in vacanza prima. Né di guadagnarsi un quarto d’ora di celebrità zompando il colloquio finale coi commissari esterni e interni. Le materie dovranno essere quattro. E sono già state fissate. Per il liceo classico, lingua e letteratura italiana (che vale praticamente per tutti i licei), lingua e cultura latina, storia, matematica. Per lo scientifico oltre a lingua e letteratura italiana, matematica, storia, scienze naturali. Gli studenti di scienze umane dovranno portare, appunto, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte. E quindi al linguistico oltre all’italiano ci saranno lingua e letteratura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali. Infine al liceo musicale si dovrà riferire pure su teoria, analisi e composizione, storia della musica, filosofia.