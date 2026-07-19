Turismo

Arte, musica e tradizioni accendono l’estate sulle Dolomiti Bellunesi

di Simone Pasquini - 19 Luglio 2026

dalla pagina Instagram di @dolomitibellunesiofficial

Le Dolomiti Bellunesi si preparano a vivere un’estate ricca di appuntamenti che affiancano al fascino dei paesaggi un fitto calendario culturale. Fino a ottobre mostre, concerti, festival, rievocazioni storiche e manifestazioni popolari offriranno ai visitatori molte occasioni per conoscere il territorio attraverso arte, musica e tradizioni.

La città di Feltre sarà protagonista dal 31 luglio al 2 agosto con il Palio di Feltre, rievocazione che riporta il centro storico nell’atmosfera del Rinascimento veneto.

Grande attesa anche per la mostra “Tiziano e il paesaggio”, ospitata a Pieve di Cadore dal 18 luglio al 18 ottobre per il 450° anniversario della morte del maestro. L’esposizione rappresenta il fulcro dell’Estate Tizianesca, rassegna che da giugno al 26 settembre propone oltre trentacinque eventi tra incontri, conferenze e approfondimenti dedicati all’artista.

Dai concerti ai libri, fino alle desmontegade d’autunno

Il 18 luglio prende il via anche Dolomiti Arena, festival che porta la musica tra le montagne con Francesca Michielin sul Monte Avena. Seguiranno i Negrita il 25 luglio al Lago di Santa Croce, i Tiromancino il 2 agosto a Longarone, Omar Pedrini il 9 agosto a Setteville e Joan Thiele il 22 agosto a Santa Giustina.

La programmazione musicale comprende anche il Dolomiti Blues & Soul Festival, in calendario dal 18 luglio al 23 agosto, la rassegna Organi Storici in Cadore e il Festival Internazionale di Musica Antica Arte e Musica tra Pelmo e Civetta, dal 23 luglio al 9 agosto in Val di Zoldo.

Spazio anche alla letteratura con Una Montagna di Libri, dall’11 luglio a fine agosto a Cortina d’Ampezzo, e con Trichiana Paese del Libro, in programma il 25 luglio. Dal 19 al 23 agosto Tambre ospiterà invece la Settimana dell’Alchimista, dedicata all’incontro tra storia, arte e natura.

Tra settembre e ottobre tornano protagoniste le tradizioni alpine con la Desmontegada di Selva di Cadore il 12 e 13 settembre, Se Desmonteghea a Falcade e in Val Biois dal 25 al 27 settembre e la Gnoche ‘n Festa e Desmonteada di Auronzo di Cadore il 3 e 4 ottobre.

Per oltre quattro mesi le Dolomiti Bellunesi offriranno così un viaggio che unisce paesaggi, cultura e identità attraverso un programma diffuso capace di valorizzare l’intero territorio.

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