Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – Memoria, giustizia e le bellezze della Sicilia

di Eleonora Ciaffoloni - 19 Luglio 2026

Le terme dell’Indirizzo, il nuovo caso di Vanina Guarrasi

Con Le terme dell’Indirizzo Cristina Cassar Scalia torna in libreria con una nuova indagine di Vanina Guarrasi, la vicequestore della Squadra Mobile di Catania diventata uno dei personaggi più amati del giallo italiano contemporaneo. Pubblicato da Einaudi Stile Libero, il romanzo conferma la capacità dell’autrice siciliana di unire il fascino dell’investigazione alla profondità dei personaggi e al racconto di una terra ricca di contraddizioni.

Al centro della storia c’è ancora una volta Vanina, una poliziotta determinata e brillante, ma anche una donna segnata dalle ferite del passato, soprattutto dalla morte del padre, ucciso quando lei era bambina. La sua ricerca della verità non nasce soltanto dal dovere professionale, ma da un bisogno personale di giustizia che accompagna ogni sua indagine.

Nel nuovo capitolo della saga la protagonista sembra vivere un momento di equilibrio: la relazione con il magistrato Paolo Malfitano appare più stabile e la squadra di Catania, con figure ormai familiari come Biagio Patanè, Spanò e gli altri collaboratori, continua a essere il suo punto di riferimento.

La tranquillità, però, viene interrotta dal ritrovamento del corpo di un clochard, un uomo senza identità apparente, trovato morto in un’area archeologica della città Da questo caso prende avvio un’indagine complessa che porta Vanina a scavare nella storia nascosta di Catania, fino alle antiche Terme dell’Indirizzo, luogo simbolico che dà il titolo al romanzo.

La scelta della vittima mette in evidenza uno dei temi più forti del libro: la necessità di riconoscere dignità anche a chi vive ai margini della società. Per Vanina ogni persona merita giustizia, indipendentemente dal proprio ruolo o dalla propria condizione.

Catania protagonista, oltre il giallo

Come nei precedenti romanzi, la Sicilia non è solo lo sfondo della vicenda, ma una vera protagonista. Cassar Scalia racconta una terra fatta di bellezza e dolore, tradizioni, memoria e contraddizioni. Catania emerge attraverso i suoi luoghi, i suoi sapori e le sue atmosfere, offrendo al lettore un ritratto autentico e lontano dagli stereotipi.

Tra gli elementi più riusciti resta il rapporto tra Vanina e Biagio Patanè, simbolo del dialogo tra esperienza e nuove generazioni. La loro complicità rappresenta il cuore umano della serie.

Le terme dell’Indirizzo è quindi un giallo che va oltre il mistero: è un romanzo sulla memoria, sulla giustizia e sulle storie nascoste delle persone. Cristina Cassar Scalia conferma ancora una volta la forza della sua protagonista, capace di conquistare i lettori con il suo coraggio, le sue fragilità e la sua profonda umanità.

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