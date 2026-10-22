Economia

Scudo anti-rincari per autotrasporto, campi e mare: ecco il decreto del Governo

Un pacchetto di interventi urgenti per contenere i costi dei carburanti, blindare la liquidità delle imprese e proteggere tre pilastri fondamentali dell’economia nazionale

di Anna Tortora - 22 Ottobre 2026

In un quadro economico globale ancora segnato dall’instabilità dei mercati internazionali e dalla volatilità dei prezzi petroliferi, l’esecutivo affila le armi per difendere l’ossatura produttiva del Paese. Sul tavolo dell’esecutivo approda la bozza del nuovo decreto-legge recante misure straordinarie e urgenti a sostegno di autotrasporto, agricoltura e pesca. Un intervento mirato che prova a dare risposte concrete e immediate alle istanze di tre settori chiave, soffocati negli ultimi mesi dall’impennata dei costi energetici e operativi.

Autotrasporto: crediti d’imposta, moratoria leasing e contratti più tutelati

Il cuore pulsante del provvedimento riguarda l’autotrasporto di merci per conto di terzi, vera e propria spina dorsale della logistica nazionale. Per alleviare il peso del carovita sui bilanci aziendali, il decreto rafforza la dote finanziaria destinata al credito d’imposta per l’acquisto del gasolio: risorse aggiuntive che estendono le tutele per l’anno 2026 e 2027, garantendo una compensazione indispensabile per la sostenibilità dei viaggi su gomma.

Accanto alle risorse dirette, il testo introduce uno scudo finanziario a tutela della liquidità. Le imprese iscritte all’Albo avranno la facoltà di richiedere la sospensione dei canoni di leasing sui veicoli commerciali in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027. La moratoria si estenderà senza penalità né revoche delle operazioni finanziarie, dilazionando i piani di rimborso per garantire ossigeno alle casse aziendali.

Importanti novità arrivano anche sul piano contrattuale e normativo: per frenare il lavoro sotto costo, nei contratti di trasporto non scritti l’adeguamento del corrispettivo al costo del carburante diventerà obbligatorio sulla base di tabelle pubblicate trimestralmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Viene inoltre blindato il regime della responsabilità solidale del committente, chiarendo i confini dell’appalto per evitare contenziosi e abusi nella filiera.

Tracciabilità e svolta green: arriva la Lettera di Vettura Elettronica

Non solo sostegno congiunturale, ma anche modernizzazione strutturale. Il decreto traccia una linea netta verso la digitalizzazione del settore introducendo la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe). In linea con i regolamenti europei eFTI, tutte le informazioni commerciali e logistiche relative ai trasporti su strada dovranno convergere su piattaforme digitali interoperabili. Una misura pensata per ridurre il carico burocratico, snellire i controlli su strada e contrastare efficacemente la concorrenza sleale.

Risposte immediate per agricoltura e pesca

Le misure di ristoro varcano anche i confini dei piazzali e delle autostrade per raggiungere le campagne e le flotte pescherecce. Per gli imprenditori agricoli colpiti dai rincari energetici tra giugno e ottobre 2026, il provvedimento stanzia contributi a fondo perduto fino a 45 centesimi al litro (nel limite di un quinto dei costi complessivi sostenuti), con un canale di erogazione rapido gestito direttamente tramite l’AGEA.

Ristori analoghi, pari al 10 per cento della spesa sostenuta nel medesimo periodo estivo-autunnale, sono previsti per la flotta della pesca marittima e dell’acquacoltura. Contributi esenti da tassazione IRAP e imposte sui redditi, erogati per sventare il rischio che la redditività di pescherecci e aziende agricole venga del tutto annullata dall’impennata del carburante.

L’impianto del decreto dimostra un approccio pragmatico: difendere i margini di chi lavora, stabilizzare i contratti e accelerare l’innovazione tecnologica per evitare che le tensioni sui mercati delle materie prime paralizzino la mobilità delle merci e l’approvvigionamento alimentare dell’Italia.

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