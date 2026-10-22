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Tir in corteo a Napoli: “Delusi da misure approvate”

Manifestanti a via Marina mentre nel resto del Sud vengono rimossi i presidi dalla Puglia alla Sicilia

di Pietro Pertosa - 22 Ottobre 2026

A Napoli i tir si muovono in corteo (lento) perché si dicono “delusi” dalle soluzioni prospettate dal governo con il decreto appena approvato dal consiglio dei ministri. Nel resto del Sud, invece, i presidi si continuano a smobilitare. Dalla Puglia e fino alla Calabria. La protesta dei tir, nel capoluogo campano, ha interessato i mezzi pesanti che si trovano a via Argine e che bloccano l’uscita dei carburanti. Dopo aver raggiunto il porto, procurando rallentamenti alla circolazione in via Marina, hanno deciso di far ritorno al punto di partenza. Gli autotrasportatori hanno illustrato la loro delusione ai passanti e agli automobilisti.

Tir in corteo a Napoli, smobilitazione a Foggia

Mentre i tir restano in agitazione a Napoli, e i manifestanti scendono in piazza a loro sostegno occupando una delle corsie di via Marina, in Puglia vengono rimossi i presidi nel Foggiano. Con il traffico tornato alla normalità, anche per i mezzi pesanti, si iniziano a registrare segnali di rientro dallo stato di emergenza. Le conseguenze però si fanno ancora sentire. E impattano su diversi settori, dalle carenze di carburante fino, a Foggia, ai problemi legati alla raccolta dei rifiuti urbani. Ci si attendono novità positive, e una risoluzione di queste situazioni, con il ritorno dei rifornimenti di carburante.

In Calabria rimossi gli ultimi presidi

Anche a Reggio Calabria sono stati tolti gli ultimi blocchi. Da questa mattina la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Via i presidi agli svincoli di Gallico e Campo Calabro dopo l’intesa al tavolo in Prefettura a cui, oltre al sindaco Francesco Cannizzaro, ha preso parte pure la rappresentanza di Fedralog. Sigla che ha deciso di sospendere le proteste già nella serata di ieri. Rimossi i presidi anche a Gela, in Sicilia.

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