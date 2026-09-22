Cultura & Spettacolo

Friends: il fenomeno televisivo che ha segnato un’epoca

di Monica Marini - 22 Settembre 2026

Il 22 settembre 1994 andava in onda sulla rete americana NBC il primo episodio di Friends, una sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman destinata a rivoluzionare per sempre la storia della televisione. La trama, incentrata sulle vicende personali, sentimentali e lavorative di sei ventenni a Manhattan — Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross —, è riuscita a fotografare con straordinaria empatia quella fase della vita in cui gli amici diventano la vera e propria famiglia d’elezione.

Ambientata prevalentemente tra l’iconico divano del café Central Perk e l’appartamento dalle pareti viola nel Greenwich Village, la serie si è distinta fin da subito per una scrittura brillante, un ritmo comico impeccabile e un’alchimia irripetibile tra i sei interpreti protagonisti. Nel corso delle sue dieci stagioni, concluse nel 2004, Friends non ha soltanto infranto ogni record di ascolto, ma ha inciso in modo permanente sulla cultura pop globale, dettando tendenze nella moda, regalando battute entrate nel linguaggio comune e influenzando lo stile di vita di intere generazioni. A distanza di decenni dal suo debutto, la serie continua ad attrarre milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alla sua freschezza e al suo calore intramontabile.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CULTURA E SPETTACOLO