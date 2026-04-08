Cronaca

Fuga finita: preso Elia Del Grande nel Varesotto

Catturato dai carabinieri, uno di loro è rimasto ferito. Il fuggitivo ha provato a scappare ancora senza riuscirci

di Cristiana Flaminio - 8 Aprile 2026

Una vecchia foto di Elia Del Grande

È stato preso Elia Del Grande: i carabinieri hanno ritrovato il fuggitivo e lo hanno arrestato. Del Grande era fuggito, nel giorno di Pasqua, dalla casa lavoro dove era stato trasferito ad Alba, in provincia di Cuneo, dopo la precedente fuga da un’altra struttura. Era a bordo di un’automobile che era risultata rubata nei pressi di un cimitero di Lentate, frazione del centro di Sesto Calende in provincia di Varese. Uno dei territori battuti dalle forze dell’ordine perché è proprio in quell’area che abita la fidanzata del 50enne.

Preso Elia Del Grande, l’operazione dei carabinieri

Il fuggitivo è stato individuato durante un banale controllo stradale. Al volante della Fiat 500 rubata, Elia Del Grande aveva tentato di eludere un posto di blocco dei carabinieri. Così facendo aveva finito, anzi, per attirare l’attenzione su di sé. Si era andato a infilare in una stradina privata. Lì lo hanno raggiunto i militari chiedendogli di esibire i documenti. A quel punto, vedendosi ormai preso, Elia Del Grande avrebbe provato una manovra diversiva e pericolosa. Nel farlo, ha pure ferito, per fortuna in maniera lieve, uno dei militari.

Il killer dei fornai è in carcere

I carabinieri, a quel punto, hanno preso e ammanettato Elia Del Grande. Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Varese. Dove rimane a disposizione delle autorità giudiziarie. Si tratta della seconda fuga in pochi mesi per il 50enne. Che finì in carcere nel 1998, dopo aver barbaramente ucciso a fucilate il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico. La famiglia gestiva una nota forneria locale, da cui il nome giornalistico del delitto.