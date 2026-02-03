Cronaca

Fuga monossido asilo Milano: 12 bimbi e 4 adulti intossicati

L'allarme scattato alle 9 del mattino: sul posto anche i genitori

di Giorgio Brescia - 3 Febbraio 2026

Una fuga di monossido di carbonio all’interno di un asilo nido di viale Certosa a Milano ha portato al soccorso di 12 bimbi e 4 adulti tra insegnanti e genitori poco dopo le 9 di questa mattina. Tutti i presenti, immediatamente presi in carico dai sanitari del 118 e trasferiti nella zona di triage allestita fuori dalla struttura. Alcuni, in fase di valutazione per eventuale ricovero ospedaliero, anche se al momento nessuno è in condizioni gravi. Vigili del fuoco, polizia e polizia locale, intervenuti per evacuare i locali e avviare accertamenti sulla causa della fuga di gas tossico.

Cosa è successo nell’asilo

L’allarme, scattato attorno alle 9 di mattina, orario in cui insegnanti e genitori stavano accompagnando i bambini all’interno dell’asilo nido. Secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco e degli esperti del nucleo Nbcr, una possibile perdita di monossido di carbonio dall’impianto di riscaldamento o da una caldaia potrebbe aver saturato l’aria interna, innescando i sintomi di intossicazione tra i presenti e rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorritori.

Chi sono gli intossicati dal monossido

Tra gli intossicati, dodici bambini, generalmente di età prescolare, e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori che si trovavano nella struttura al momento dell’episodio. Tutti hanno manifestato sintomi compatibili con avvelenamento da monossido di carbonio e sono stati valutati dal personale del 118. La decisione di trasferire alcuni in ospedale sarà presa caso per caso in base ai parametri clinici di ciascun coinvolto.

Indagini su cause e responsabilità

I vigili del fuoco stanno eseguendo verifiche tecniche approfondite per risalire alla origine esatta della fuga di monossido. Gli esperti del nucleo Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico analizzano gli impianti e le condizioni della struttura per capire se il guasto sia da attribuire a una manutenzione carente, a una caldaia difettosa o a un errore di installazione. Anche la polizia locale collabora per valutare eventuali irregolarità nelle certificazioni di sicurezza.

La sicurezza dei bambini

L’episodio di Milano riporta all’attenzione il tema della sicurezza degli impianti nelle scuole dell’infanzia italiane, in particolare per quanto riguarda rischi invisibili come il monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che può causare intossicazioni gravi senza un allarme adeguato.

In molte strutture scolastiche manca l’obbligo di installare rilevatori di monossido certificati, strumenti che possono segnalare la presenza del gas prima che i sintomi si manifestino. La comunità educativa e le istituzioni sono ora sotto pressione per migliorare i controlli periodici, la manutenzione degli impianti e l’adozione di sistemi di rilevazione automatica come parte degli standard di sicurezza negli edifici frequentati da bambini e personale scolastico.