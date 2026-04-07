Storie

Cina: la morte corre online

China Funeral Network la piattaforma nazionale che prova a trasformare il lutto in un’esperienza digitale

di Andrea Fiore - 7 Aprile 2026

Quando la Cina mette online un portale nazionale per funerali e sepolture, non sta solo digitalizzando un servizio: sta ridefinendo il perimetro del lutto.

L’idea è semplice e radicale allo stesso tempo: la morte non è un mistero da rispettare, ma un processo da organizzare. Un flusso da rendere leggibile, trasparente e controllabile.

È un approccio che nasce da una cultura dove il gesto individuale conta meno dell’armonia collettiva, dove il dolore non è un territorio privato ma una parte dell’ingranaggio sociale. In questo senso, la questione, non è religiosa: è di pura architettura. La morte come infrastruttura, non come soglia.

Il nostro modo di stare nel dolore

Da noi il discorso si muove su un piano diverso, più irregolare. Non perché siamo più spirituali, ma perché siamo più frammentati.

Il lutto italiano vive in un ecosistema fatto di parrocchie, famiglie, abitudini locali e imprese funebri che conoscono i cognomi del paese da tre generazioni. È un territorio dove la tecnologia entra sempre con cautela, come un ospite che non sa bene dove sedersi.

Qui il dolore non si semplifica: si stratifica. Ogni gesto — la veglia, il rosario, il corteo — è un modo per tenere insieme ciò che non si può spiegare.

E un portale nazionale, per quanto utile, rischierebbe di sembrare un oggetto fuori contesto, troppo lineare per un’emozione che è esattamente l’opposto.

Il progresso che avanza e il sacro che arretra

Il quesito, non è se la tecnologia sia buona o cattiva, né se la religione debba proteggere il suo territorio. La questione è più sottile: cosa succede quando il progresso entra in uno spazio che fino a ieri, era governato da gesti lenti, da silenzi e da presenze fisiche?

La Cina risponde con l’efficienza; l’Italia risponderebbe con la resistenza; ma entrambe, in modi diversi, stanno affrontando lo stesso nodo.

Se anche la morte diventa un servizio digitale, quanto resta di umano nel modo in cui attraversiamo il dolore?

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