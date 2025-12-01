Gelo e freddo negli Usa I VIDEO di Chicago e dello zoo sotto la neve

Attualità

Gelo e freddo negli Usa

Disagi, voli cancellati ma pure uno spettacolo inedito nelle immagini che arrivano dagli States

di Dave Hill Cirio - 1 Dicembre 2025

Una tempesta di freddo e gelo investe negli Usa il Midwest e i Great Lakes subito dopo il weekend del Ringraziamento: lo raccontano tanti video. Neve abbondante, disagi per chi viaggia e impatto su trasporti e infrastrutture. A Chicago le accumulazioni superano i record.

Chicago: record di gelo e neve e viaggi nel caos

Sabato 29 novembre la zona di O’Hare International Airport a Chicago ha registrato 8.4 pollici di neve in un solo giorno. Il dato ha stabilito il nuovo record per una nevicata di novembre nella storia della città.

L’ondata nevosa ha causato enormi disagi: centinaia di voli cancellati o in ritardo, trasporti bloccati, strade pericolose e traffico in tilt.

Le autorità locali hanno dovuto dispiegare squadre con spargisale e mezzi per liberare le strade, oltre ad attivare centri di accoglienza per chi resta bloccato.

Il freddo degli Usa non risparmia neanche lo zoo: Brookfield Zoo Chicago sotto la neve e il gelo VIDEO

Anche gli animali del Brookfield Zoo hanno vissuto la nevicata. Il branco di orsi del giardino zoologico è stato fotografato mentre giocava nella neve: la struttura è apparsa come “in un paese delle meraviglie invernali”.

Il parco — dopo una chiusura temporanea dovuta al maltempo — ha annunciato la riapertura domenica 30 novembre per le visite, seppur con modifiche e precauzioni.

Lo zoo di Chicago è coperto di neve e ghiaccio, gli animali vivono una prima vera nevicata dell’inverno.

Disagi diffusi negli Usa: trasporti, traffico, pericoli su strada

La tempesta non ha colpito solo Chicago. Il gelo e la neve si sono estesi al Midwest e in zone vicine, con accumuli significativi anche in aree suburbane e di periferia.

Le previsioni meteo avvertono che nelle prossime ore potrebbero verificarsi nuove nevicate: la popolazione è invitata a limitare gli spostamenti e a monitorare le allerte.

Per chi guida, il pericolo di strade scivolose, visibilità ridotta e rischio di incidenti. Per chi vola, cancellazioni e ritardi restano probabili. Per la popolazione vulnerabile, attivi “warming centers” (centri di accoglienza) per offrire riparo dal freddo.

Perché è accaduto: corrispondenza di aria artica e condizioni favorevoli

La causa principale è una massa d’aria artica che si è spinta dal Canada verso il cuore degli Stati Uniti, portando un brusco calo delle temperature e nevicate fuori stagione.

In aggiunta, il fenomeno del “lake-effect snow” — nevicate intensificate dalle correnti fredde sul freddo dei laghi — ha amplificato gli accumuli in alcune zone vicine ai grandi laghi.

Il risultato, un’ondata invernale precoce e intensa, che ha sorpreso città, popolazione e infrastrutture non ancora pronte al pieno inverno.

Cosa si aspettano gli Usa nei prossimi giorni

Le previsioni segnalano possibilità di ulteriore neve e gelo nelle aree del Midwest e nei sobborghi, con temperature rigide e potenziali disagi per trasporti, energia e viabilità.

Chi viaggia — aereo o auto — dovrebbe verificare lo stato di voli e strade. Le autorità raccomandano prudenza, spostamenti solo se necessari e attenzione al gelo: rischio ghiaccio, blackout o infrastrutture sotto stress.

Per le strutture pubbliche come zoo, parchi e simili, è probabile che si alternino momenti di apertura e chiusura in funzione delle condizioni — come è successo al Brookfield Zoo.

Uno spettacolo inedito

L’ondata di gelo e neve in corso negli USA — soprattutto nel Midwest e intorno a Chicago — ha già provocato disagi seri in trasporti, mobilità e vita quotidiana. Ma ha anche regalato scenari inediti: città imbiancate, animali dello zoo che “esplorano” la neve, una finestra sull’inverno che quest’anno arriva anticipato.

