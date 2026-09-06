Torino

Anziani nel mirino: truffa del finto carabiniere, tre arresti in 24 ore nel Torinese

di Redazione - 6 Settembre 2026

Ben 3arresti in 24 ore nel Torinese legati alla truffa del finto carabiniere. Mercoledì a Giaveno due italiani di 19 e 20 anni, entrambi incensurati e residenti a Torino. Tentavano di rubare i gioielli a un pensionato di 81 anni che ha contattato il 112. I carabinieri di Chivasso, invece, hanno arrestato una donna di 22 anni, originaria di Benevento, che giovedì ha tentato di truffare una coppia anziana di Verolengo.

ilTorinese.it