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Torino

Anziani nel mirino: truffa del finto carabiniere, tre arresti in 24 ore nel Torinese

di Redazione -

Ben 3arresti in 24 ore nel Torinese legati alla truffa del finto carabiniere. Mercoledì a Giaveno due italiani di 19 e 20 anni, entrambi incensurati e residenti a Torino. Tentavano di rubare i gioielli a un pensionato di 81 anni che ha contattato il 112. I carabinieri di Chivasso, invece, hanno arrestato una donna di 22 anni, originaria di Benevento, che  giovedì ha tentato di truffare una coppia anziana di Verolengo.

ilTorinese.it

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