Venezia, il red carpet con gli Oasis e i loro brani: fan in delirio

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Liam e Noel Gallagher superstar alla Mostra con il film sulla reunion

di Askanews - 6 Settembre 2026

Venezia, 6 set. (askanews) – Un bagno di folla come pochi per Liam e Noel Gallagher, i mitici Oasis, che hanno calcato il red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come superstar, sulle note dei loro brani più famosi, cantanti in coro dai fan.

Un’accoglienza festosa per la band britannica, arrivata a presentare “Oasis: Don’t Look Back In Anger”, il documentario che racconta il loro trionfale tour di reunion, in anteprima mondiale Fuori Concorso alla Mostra. A sfilare con i due fratelli anche l’ideatore del film, lo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight e i registi Dylan Southern e Will Lovelace.

Liam e Noel, in nero, si si sono concessi ai fotografi e ai fan che fin dalle prime ore del mattino si erano sistemati ai bordi del red carpet per vedere da vicino i loro beniamini: l’attesa è stata ripagata.

Il documentario dopo Venezia sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 10 settembre e in alcune sale IMAX in tutto il mondo, prima di arrivare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale entro la fine dell’anno.