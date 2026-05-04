Cronaca

Giallo Budapest: che fine ha fatto il batterista Davide Lucchelli?

L'ultima traccia, il primo maggio scorso nella capitale ungherese. L'appello della famiglia

di Giorgio Brescia - 4 Maggio 2026

Una foto tratta da Facebook del giovane musicista padovano, Davide Lucchelli, di 24 anni, che ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici a Budapest. Il padre - riferiscono Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem - ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della città euganea. Lucchelli è batterista di un gruppo trevigiano, "Oggetto sconosciuto", specializzato nel genere punk rock

Un’ombra si allunga sulla capitale ungherese: a Budapest scomparso Davide Lucchelli, 24 anni, promettente batterista padovano, svanito nel nulla il 1° maggio. Quella che doveva essere una trasferta all’insegna della musica si è trasformata in un incubo internazionale che vede coinvolte le autorità di due Paesi.

La cronaca della sparizione di Davide Lucchelli

Davide non era a Budapest per una vacanza solitaria, ma per lavoro: accompagnava una band trevigiana per una serie di date live. L’ultima immagine certa del giovane risale a venerdì scorso: indossava una giacca di pelle nera e jeans. Poi, il buio totale. Nessun messaggio, nessuna chiamata ai compagni di band, il telefono che tace.

Le indagini: tra riserbo e collaborazione internazionale

Le autorità ungheresi e italiane mantengono il massimo riserbo, ma la macchina delle ricerche è partita a pieno regime.

Polizia e Interpol in azione. Si sta cercando di ricostruire l’esatto itinerario del batterista Davide Lucchelli dopo l’ultimo avvistamento. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali del centro di Budapest.

La pista del “brutto incontro”. È una delle ipotesi più battute. Si teme che il giovane possa essersi imbattuto in malintenzionati tra le strade della movida ungherese.

L’incognita del rapimento. Sebbene non ci siano state richieste di riscatto, gli investigatori non escludono formalmente alcuna pista, inclusa quella di una privazione della libertà.

Gli interrogativi aperti

L’inchiesta si muove su un terreno scivoloso. Perché un ragazzo di 24 anni, impegnato in una tournée professionale, dovrebbe decidere di sparire proprio il 1° maggio?

L’ipotesi volontaria. Viene vagliata come atto dovuto, ma amici e colleghi descrivono Davide come un ragazzo solare e pienamente coinvolto nei progetti della band.

Il fattore tempo. L’allarme è scattato immediatamente. La band si è accorta subito della sua assenza, segno che Davide è una persona metodica e affidabile.

L’appello

Una vicenda immediatamente divenuta pure mediatica, mentre la comunità di Padova si stringe attorno alla famiglia. Ogni dettaglio, ogni segnalazione di chi si trovava a Budapest il weekend del 1° maggio potrebbe essere la chiave per riportare Davide a casa.