Giappone, premier Takaichi promette relazione “stabile” con la Cina

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"Un vicino importante", ha affermato davanti al Parlamento

di Askanews - 5 Ottobre 2026

Tokyo, 5 ott. (askanews) – Durante un discorso programmatico in Parlamento, la premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato di voler costruire una relazione “costruttiva e stabile” con la Cina, ritenuta un “vicino importante”. Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono ai minimi storici da quando, lo scorso novembre, la signora Takaichi ha suggerito che Tokyo potrebbe intervenire in caso di attacco contro l’isola di Taiwan, che Pechino rivendica come parte del proprio territorio.

“La Cina è un vicino importante e, nonostante le difficoltà, abbiamo costruito nel corso degli anni una relazione di lunga data. In quest’ottica, promuoveremo la nostra ‘relazione reciprocamente vantaggiosa fondata su interessi strategici comuni’ a tutti i livelli”, ha affermato la premier giapponese.

“Allo stesso tempo, in merito alle diverse questioni riguardanti il Mar Cinese Orientale e il Mar Cinese Meridionale, alle attività militari nelle aree limitrofe al Giappone, alle misure coercitive, alla sicurezza dei cittadini giapponesi e alle preoccupazioni in materia di diritti umani, ribadiremo con fermezza le posizioni del nostro Paese quando necessario e solleciteremo con forza un comportamento responsabile. Parallelamente, lavoreremo per garantire la comunicazione sulle sfide comuni, promuovere il dialogo a tutela dei nostri interessi nazionali e costruire una relazione costruttiva e stabile”, ha aggiunto Takaichi.