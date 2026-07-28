Cronaca

Cinque neonati morti scoperti in una casa di Orange in Francia

Indagini della polizia sulla macabra scoperta

di Elizabeth Costello - 28 Luglio 2026

Macabra scoperta in Francia: trovati i corpi di cinque neonati in una casa ad Orange.

La macabra scoperta

Una vicenda drammatica scuote il sud della Francia. Nella mattinata di oggi, fonti concordanti della polizia e l’agenzia Afp hanno confermato il fatto.

Ritrovati i corpi privi di vita di cinque neonati all’interno dell’abitazione di una coppia ad Orange. La cittadina, ubicatanel dipartimento del Vaucluse, la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, non lontano da Marsiglia.

I dettagli emersi finora dalle prime indagini degli inquirenti delineano un quadro di estrema gravità.

La scoperta e la dinamica dei fatti

Secondo le informazioni filtrate da fonti vicine agli ambienti investigativi, la macabra scoperta è avvenuta a seguito di un intervento della polizia scattato dopo che la donna della coppia aveva partorito lunedì in ospedale un bambino in buone condizioni di salute.

I sospetti e i successivi controlli effettuati all’interno del domicilio familiare hanno portato gli agenti al rinvenimento dei resti.

I corpi dei cinque neonati erano stati nascosti all’interno di scatole di cartone in casa.

Le circostanze e i tempi dei decessi restano al momento incerti, e saranno le autopsie a chiarire se i piccoli siano nati morti o se si tratti di casi di infanticidio alla nascita.

Le indagini della Procura

La Procura della Repubblica di Carpentras, competente per territorio, si è per ora chiusa nel massimo riserbo in attesa degli esiti dei rilievi scientifici e degli interrogatori dei due genitori.

Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi.

tra queste, il caso del diniego di gravidanza. E’ la condizione psichiatrica in cui la madre non prende coscienza del proprio stato. Scatta la grave alterazione del discernimento, fenomeno tragicamente noto nei casi di infanticidi seriali scoperti tra le mura domestiche.

La coppia si trova attualmente sotto la lente delle autorità giudiziarie per chiarire le responsabilità individuali e capire come i cinque decessi siano potuti passare inosservati nel corso del tempo.