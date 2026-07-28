“Pompei: fuori dal tempo” con Tom Hiddleston conquista gli Usa

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Il docudrama uscito su Disney+ e Hulu, l’attore tra gli scavi

di Askanews - 28 Luglio 2026

Roma, 28 lug. (askanews) – Il docudrama “Pompei: fuori dal tempo” con Tom Hiddleston ha conquistato gli Stati Uniti, dove è disponibile su Hulu, in Italia è su Disney+.

Per celebrare il film in cui l’attore inglese, famoso per il ruolo di Loki al cinema, trasporta il pubblico nell’antica città romana nelle ore precedenti e durante l’eruzione del Vesuvio, Hiddleston è tornato in quei luoghi, protagonista di un video in cui ripercorre le antiche strade di Pompei e viene ritratto mentre compie il caratteristico gesto con cui riavvolge il tempo nella serie.

In “Pompei: fuori dal tempo”, guidato da un team di archeologi, storici, geologi ed esperti di catastrofi, Hiddleston porta alla luce prove – e storie di persone reali che mettono in discussione le convinzioni radicate su Pompei e le sue ultime ore – rivelando che molti di coloro che furono travolti dal disastro ebbero la possibilità di sopravvivere. Il documentario è a cura di National Geographic.

Attraverso le storie di un apprendista adolescente, una potente donna d’affari e una misteriosa Guardia pretoriana, l’attore ricostruisce come ciascuno di loro abbia dovuto affrontare scelte impossibili di fronte all’incombente disastro. Mentre il vulcano si risveglia e inizia il conto alla rovescia verso la catastrofe, gli indizi convergono in una corsa contro il tempo per scoprire chi è sopravvissuto, chi ha perso la vita e cosa ha determinato il loro destino.