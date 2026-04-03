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Giorgia Meloni nel Golfo. Sul governo: “Va avanti, non abbiamo tempo da perdere”

Anche a Gedda la premier ribadisce la determinazione di continuare a lavorare "per il bene della Nazione"

di Maria Graziosi - 3 Aprile 2026

Giorgia Meloni, a sorpresa, è arrivata nel Golfo per una missione istituzionale in Arabia Saudita. La premier, come riportano fonti di Palazzo Chigi, s’è imposta la “missione di rafforzare la sicurezza energetica nazionale: il Golfo rappresenta infatti una fonte cruciale di petrolio e gas per l’Italia e ha un ruolo determinante nell’andamento dei prezzi energetici globali”.

Meloni nel Golfo

Nessuno se lo aspettava, la premier Meloni invece è atterrata questo pomeriggio a Gedda in Arabia Saudita. Da qui partirà a incontrare governi e rappresentanti dei Paesi dell’area. La missione – si sottolinea da parte istituzionale – mira a rafforzare la sicurezza energetica nazionale. Il Golfo, chiaramente, rappresenta infatti una fonte cruciale di petrolio e gas per l’Italia e ha un ruolo determinante nell’andamento dei prezzi energetici globali. E mai come in questo momento c’è bisogno di rendersi conto in prima persona, di toccare con mano, quanto sta succedendo in Medio Oriente

“Sostegno rispetto agli attacchi dell’Iran”

Un altro obiettivo della missione di Meloni nel Golfo sarebbe quello di “rafforzare le relazioni e ribadire il sostegno dell’Italia di fronte agli attacchi iraniani, consolidando al contempo un partenariato strategico sempre più solido”. Adesso la premier incontrerà e si confronterà con i governi locali. Dall’Arabia Saudita fino al delicatissimo nodo del Qatar, passando per gli Emirati Arabi Uniti. Dall’inizio del conflitto è il primo leader Ue e del G20 a recarsi di persona sugli scenari interessati dalla guerra.

“Non abbiamo tempo da perdere”

Anche a Gedda, dalla premier la determinazione ad andare avanti con l’azione di governo. Con il corollario di un suo “divertimento” a leggere le ricostruzioni su possibili rimpasti e dimissioni, per lei “alchimie di palazzo che non interessano nessuno”.