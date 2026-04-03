Economia

Ok al decreto carburanti, taglio accise fino al 1 maggio

L'annuncio di Giorgetti dopo il Cdm di stamattina

di Giovanni Vasso - 3 Aprile 2026

Via libera al nuovo decreto carburanti, il taglio delle accise prorogato fino al 1 maggio. Lo ha affermato il ministro Giancarlo Giorgetti subito dopo il consiglio dei ministri di questa mattina. “Con il decreto proroghiamo la riduzione delle accise in essere fino al 1 maggio. C’è poi un intervento mirato sulle aziende agricole cui viene esteso il credito d’imposta del 20% e un intervento anche per le imprese che lavorano sull’export”, ha affermato il titolare del Mef. Aggiungendo che l’intesa “recepisce anche l’accordo con le associazioni di categoria preso in settimana su transizione 5.0”.

Via libera al taglio delle accise fino al 1 maggio

La decisione è arrivata questa mattina, all’esito del consiglio dei ministri iniziato alle 9. Era il punto all’ordine del giorno più atteso. Il titolare del Mef ha spiegato che il provvedimento non peserà ulteriormente sulle casse dello Stato. Giorgetti ha spiegato che la proroga del taglio alle accise fino al 1 maggio ha un costo che si aggira “intorno ai 500 milioni”. Per le coperture, nessun problema: “Per 200 milioni c’è l’autocopertura dell’incremento Iva, per 300 milioni sono risorse recuperate dalle risorse Ets-CO2 che non erano state ancora utlizzate. Avendo premura di non toccare quelle già destinate al sollievo dagli energivori”.