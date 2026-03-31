Attualità

Giornalista americana rapita a Baghdad

Arrestato uno dei sospetti, la donna Shelly Kittleson, freelance, lavorava pure per i media italiani

di Martino Tursi - 31 Marzo 2026

Una giornalista americana è stata rapita a Baghdad. Si tratta di Shelly Kittleson, freelance che si occupava di “coprire” l’area irachena per Al-Monitor. L’episodio, come riporta l’agenzia di stampa Naya, ripresa da Ynet, s’è verificato nel centro della capitale dell’Iraq. La donna è stata raggiunta da due auto. Stando a quanto riporta proprio Al Monitor, Kittleson sarebbe stata aggredita e portata via dall’hotel Baghdad a Saadoun. Sui fatti indagano le forze dell’ordine irachene e le autorità governative hanno già snocciolato alcune notizie in merito.

Rapita giornalista americana a Baghdad

Stando a quanto riportano fonti del ministero dell’Interno locale, “le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un’operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate”. Uno dei veicoli che sarebbe stato usato per il rapimento si sarebbe ribaltato nel tentativo di fuga. Ma la donna non era a bordo dell’auto. Su cui, invece, c’era un uomo ritenuto coinvolto nell’assalto. Che è stato arrestato. Le autorità assicurano: “Sono in corso ricerche per individuare altri individui coinvolti”.

Lavorava anche per i media in Italia

La giornalista americana rapita a Baghdad, da qualche tempo, si era trasferita in Italia. Dove aveva iniziato a collaborare, come riferisce il sito istituzione della Fnsi, con i media del nostro Paese. Tra cui Il Foglio. Si teme l’azione di miliziani e una delle ipotesi investigative è che Kittleson sia stata portata nell’area di Babil (Babilonia). Il caso si inserisce, chiaramente, nell’alveo delle tensioni che stanno caratterizzando il Medio Oriente.