Cronaca

Giovani, social e violenza: la mappa di un’emergenza nazionale. Oltre 600 arresti in due settimane

Un fenomeno che intreccia disagio, esibizione della ferocia e nuove forme di aggregazione criminale

di Mauro Trieste - 2 Novembre 2026

Seicentoquarantaquattro arresti in appena due settimane, di cui 69 minorenni. Quasi 1.700 giovani denunciati, oltre mille profili social passati al setaccio e centinaia di chili di droga sequestrati. I numeri dell’ultima operazione coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato fotografano una realtà che va ben oltre la cronaca giudiziaria, perché accontano una trasformazione profonda della criminalità giovanile italiana, sempre più visibile, organizzata e spesso ostentata online.

L’intervento, che ha coinvolto migliaia di operatori delle Questure italiane e le 106 Squadre mobili, ha interessato l’intero territorio nazionale. Nel mirino ragazzi e adolescenti coinvolti in reati contro la persona, il patrimonio, il traffico di droga e il possesso illegale di armi. I controlli hanno riguardato 236.138 giovani, tra cui oltre 23mila minorenni. Il bilancio finale parla di 575 maggiorenni e 69 minori arrestati, mentre altre 1.695 persone sono state denunciate a piede libero, tra cui 373 minori.

La violenza come linguaggio identitario

Tentati omicidi, lesioni, risse, rapine, estorsioni, spaccio e detenzione di armi. Ma a colpire gli investigatori non è soltanto la natura dei reati. È soprattutto il modo in cui questi vengono raccontati e amplificati dagli stessi protagonisti. Una parte significativa delle condotte contestate emerge infatti dai social network, dove aggressioni, sfide tra gruppi rivali, ostentazione di armi e vita criminale vengono trasformate in contenuto da condividere.

La violenza smette di essere soltanto un mezzo e diventa un linguaggio identitario, uno strumento di riconoscimento all’interno delle comunità digitali giovanili. Non è un caso che gli investigatori abbiano monitorato 1.115 profili social e che in provincia di Torino sia già stata avanzata la richiesta di oscuramento per tre account caratterizzati da contenuti violenti e dalla sistematica esibizione di armi. Dietro questi fenomeni emerge una dinamica sempre più evidente. Il confine tra spazio virtuale e spazio fisico si assottiglia fino quasi a scomparire. Le tensioni nate online si trasferiscono nelle piazze e nei luoghi della movida, mentre gli episodi di strada tornano immediatamente sui social sotto forma di video, fotografie e messaggi.

Olivadese (Sco) traccia il perimetro dell’operazione

A sottolineare la portata dell’operazione è stato Andrea Olivadese, dirigente dello Sco, che ha parlato di un’attività condotta su scala nazionale con un’attenzione particolare ai luoghi di aggregazione giovanile e alla dimensione digitale del fenomeno. “La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione in materia di criminalità giovanile coordinata dal Servizio centrale operativo. Sono stati monitorati luoghi di aggregazione giovanile ed esercizi pubblici e sono stati eseguiti numerosi arresti e provvedimenti restrittivi”. Olivadese ha inoltre evidenziato come una parte significativa delle indagini abbia riguardato il mondo online. Infine, il dirigente ha richiamato la centralità del contrasto alla diffusione delle armi tra i più giovani, con “una particolare attenzione è stata dedicata alle armi e sono state sequestrate decine di armi da fuoco e bianche”.

Le crack house e il mercato che recluta giovanissimi

L’operazione ha portato alla luce anche realtà particolarmente allarmanti. In provincia di Foggia, grazie anche alle segnalazioni arrivate tramite l’app Youpol, gli investigatori hanno individuato alcune cosiddette crack house, strutture utilizzate per trasformare la cocaina in crack, smerciare sostanze stupefacenti e offrire spazi per il consumo. Una scoperta che conferma come il narcotraffico continui a rappresentare uno dei principali canali di coinvolgimento delle fasce più giovani. I sequestri parlano chiaro: 69,4 chilogrammi di cocaina, 174,8 chilogrammi di cannabinoidi, oltre a eroina, ecstasy, ketamina, anfetamine, benzodiazepine e altre sostanze psicotrope. Durante le perquisizioni sono inoltre stati recuperati quasi 270mila euro in contanti e numerosi beni rubati, tra cui gioielli, cellulari, tablet e capi d’abbigliamento.

Armi, piazze e disordini: il controllo delle aree sensibili

La vasta attività di prevenzione ha interessato 299 abitazioni, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi della movida, 177 stazioni ferroviarie e 198 parchi pubblici. Particolarmente delicata la situazione in Lombardia, dove i controlli si sono concentrati nelle province di Como, Cremona, Milano e Monza e Brianza anche in relazione ai gravi episodi registrati durante alcune recenti manifestazioni. L’analisi di chat e gruppi di messaggistica ha consentito agli investigatori di acquisire elementi ritenuti decisivi sull’organizzazione e il coordinamento dei disordini. Sul fronte delle armi, i numeri restituiscono un quadro preoccupante: sequestrate 28 armi da fuoco, 210 armi bianche e decine di oggetti atti a offendere, dai tirapugni ai manganelli telescopici, fino a coltelli, spray urticanti e materiale esplosivo.

Il caso Roma e il termometro delle metropoli

Nella capitale gli interventi si sono concentrati nelle principali aree della movida, da San Lorenzo a Trastevere, da Ponte Milvio a Termini e Colle Oppio. Qui sono state arrestate 17 persone per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciate altre tre per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Le operazioni hanno portato al sequestro di circa cinque chilogrammi di cocaina e hashish, oltre a 5.500 euro in contanti. Tra il materiale rinvenuto figurano coltelli, passamontagna e spray al peperoncino.

Oltre la repressione: la questione generazionale

L’imponente risposta dello Stato testimonia la volontà di arginare un fenomeno che appare in crescita e sempre più ramificato. Ma i numeri raccontano anche un’altra storia, quella di migliaia di adolescenti che entrano in contatto con la criminalità in un’età sempre più precoce. Dietro le statistiche emergono frammentazione sociale, crisi educativa, ricerca di appartenenza e modelli culturali fondati sull’esibizione della forza. Le bande giovanili non rappresentano più soltanto aggregazioni territoriali. Sono reti che si alimentano attraverso smartphone, piattaforme digitali e narrazioni violente condivise in tempo reale.

La maxi operazione della Polizia di Stato mostra la dimensione del problema ma, allo stesso tempo, evidenzia un interrogativo destinato a restare aperto: quanto può bastare l’azione repressiva di fronte a una generazione che spesso trova nei social, nello scontro e nell’illegalità una scorciatoia per ottenere visibilità, riconoscimento e identità? Perché i 644 arresti certificano un successo investigativo. I 442 minori coinvolti tra arrestati e denunciati fotografano invece una ferita sociale che continua ad allargarsi.

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