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Tutto pronto per la visita di Papa Leone ad Assisi (VIDEO)

Il Pontefice alla giornata conclusiva del GO! Franciscan Youth Meeting. L'attesa della Città del Santo

di Paolo Diacono - 4 Agosto 2026

Tutto pronto per la visita di Papa Leone ad Assisi. Il Sommo Pontefice sarà in Umbria il 6 agosto prossimo per prendere parte alla giornata conclusiva del GO! Franciscan Youth Meeting, il raduno dei giovani francescani partito lunedì 3 agosto. Il programma della visita è già stato redatto. Si comincia alle 9.15, nel chiostro del Convento, il Pontefice incontrerà i rappresentanti degli ordini francescani, rivolgerà il proprio saluto ai vescovi presenti e ai membri del Comitato nazionale per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Papa Leone ad Assisi: il programma

Il momento culminante della visita, fanno sapere dalla Diocesi di Assisi, sarà alle 10.30 quando all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli papa Leone presiederà la solenne celebrazione eucaristica e pronuncerà l’omelia. Prima della benedizione finale, un giovane francescano rivolgerà un saluto di ringraziamento al Papa a nome di tutti i partecipanti. La conclusione della visita è prevista alle 12, con la partenza del Santo Padre dalla Basilica. Alle 12.15, prima dell’imbarco in elicottero, il Pontefice si congederà dalle autorità, tra cui il presule, che lo avevano accolto al suo arrivo. L’atterraggio all’eliporto del Vaticano è previsto alle 12.45.

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La carica del vescovo Accrocca

“Papa Leone viene ad Assisi ed è per me, nuovo vescovo della città, la prima volta che lo accolgo nella nostra comunità. Ancora una volta la città serafica si trova ad essere l’ombelico del mondo: questa è la città di Francesco e Francesco ha la capacità di radunare giovani da tutto il mondo. E il Papa ha il coraggio di uscire per incontrarli”. Sono le parole di monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in città per la giornata conclusiva del GO! Franciscan Youth Meeting, il raduno di giovani francescani partito lunedì 3 agosto.

“Un momento da vivere con gioia”

“Per noi Chiesa locale – le parole di monsignor Accrocca – è un momento da vivere con gioia, con entusiasmo e con partecipazione: dobbiamo sentirci orgogliosi e sentire il peso della responsabilità che questo evento avvenga da noi. Riceviamo dei doni che non tutti ricevono, ma di questo noi dobbiamo dare conto. È una responsabilità. Cosa dovrebbe lasciarci questa visita? La capacità di fare anche noi come fa il Papa: uscire e incontrare i giovani dove loro si incontrano e parlare un linguaggio quanto più possibile vicino a loro. Grazie Papa Leone e un invito – a me e a voi – di seguire il suo esempio”.

L’arrivo di Leone, il programma dell’accoglienza

Monsignor Accrocca accoglierà il Papa alle 8.30 di giovedì al campo sportivo “Migaghelli”, insieme all’onorevole Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, al prefetto di Perugia Francesco Zito, al sindaco di Assisi Valter Stoppini e al presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. Subito dopo il Santo Padre raggiungerà in auto la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove sarà accolto dai Ministri generali dei tre ordini francescani: fra Massimo Fusarelli, per i minori, fra Carlos Alberto Trovarelli, per i conventuali, e fra Roberto Genuin, dei cappuccini. Alle 8.45, sul sagrato della Basilica, si terrà l’incontro con i giovani, durante il quale il Papa dialogherà con loro rispondendo a tre domande.