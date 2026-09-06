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F1, oggi la gara del Gp d’Italia a Monza. Orario e dove vederla

Pierre Gasly firma la grande sorpresa del Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1. A Monza il francese conquista la prima pole position della carriera. Ferrari in agguato con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre Kimi Antonelli sarà costretto alla rimonta dal fondo della griglia

di Giuseppe Ariola - 6 Settembre 2026

Un giro perfetto, chiuso in 1’21”786, permette a Gasly di prendersi la scena nel sabato di F1 a Monza in attesa della gara di oggi. Il pilota dell’Alpine precede di appena 60 millesimi la Mercedes di George Russell, che scatterà al suo fianco in prima fila. “Sono dispiaciuto di non aver conquistato la pole”, ha ammesso Russell, ricordando anche un momento di confusione con Max Verstappen all’inizio del giro. Il britannico ha comunque riconosciuto la superiorità dell’Alpine, facendo i complimenti a Gasly. Dietro ai primi due sorridono le Ferrari. Charles Leclerc, dopo una qualifica non priva di rischi, guadagna la terza posizione sulla griglia e partirà davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, quarto. La Ferrari era stata vicina a una clamorosa eliminazione in Q2, ma nel momento decisivo entrambi i piloti sono riusciti a cambiare passo.

Penalità per Piastri, Antonelli dal fondo, Norris solo ottavo

A favorire le due monoposto di Maranello è anche la penalità inflitta a Oscar Piastri. Il pilota McLaren aveva ottenuto il terzo tempo, ma è stato sanzionato per impeding ai danni di Liam Lawson e dovrà quindi scattare dalla sesta casella. Quinto posto per Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo si candida a essere uno degli uomini da tenere d’occhio in gara. Il sabato di Monza lascia invece l’amaro in bocca a Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale ha ottenuto il settimo tempo, mostrando comunque un buon ritmo con la Mercedes. Il risultato, però, ha un peso relativo: Antonelli dovrà infatti partire dal fondo dello schieramento a causa della penalità ricevuta per la sostituzione di componenti della power unit. Qualifiche difficili anche per Lando Norris che non è riuscito ad andare oltre l’ottavo tempo. Nella top ten trovano spazio anche Franco Colapinto, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto.

La strategia per la gara

La gara potrebbe giocarsi anche ai box. Secondo le simulazioni Pirelli, la strategia più competitiva dovrebbe essere quella a una sola sosta. La gomma Medium appare la soluzione più flessibile per affrontare eventuali cambiamenti nello sviluppo del Gran Premio. Sulla carta, l’opzione più rapida prevede la partenza con la mescola C4 e il passaggio alla Hard attraverso un pit stop tra il 24° e il 30° giro. Molto dipenderà però dalla posizione di partenza e dall’evoluzione della gara.

Orario e dove vedere la gara di F1 a Monza oggi

Tutto è quindi pronto per il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Gasly scatterà davanti a tutti con Russell al suo fianco. Subito dietro ci saranno le due Ferrari, pronte ad approfittare di qualsiasi occasione. Più indietro Antonelli sarà chiamato a una difficile rimonta. Per il giovane italiano si prepara quindi una domenica tutta all’attacco, con l’obiettivo di recuperare più posizioni possibili e difendere la leadership iridata. La gara partirà oggi alle 15 e sarà trasmessa in diretta Tv sul canale Sky Sport F1 per gli abbonati e in chiaro su TV8. In streaming le qualifiche del Gp di Monza saranno invece fruibili su Sky Go e su Tv8.it.