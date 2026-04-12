Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Ted Bundy: il volto insospettabile del male

di Francesca Petrosillo - 12 Aprile 2026

Theodore Robert Bundy è stato uno dei più noti serial killer statunitensi del XX secolo. È nato il 24 novembre 1946 a Burlington, nel Vermont, e ha trascorso un’infanzia complessa, segnata da una situazione familiare ambigua e da rapporti difficili con le figure genitoriali.

La storia di Ted Bundy

Nel corso della sua giovinezza si è trasferito nello Stato di Washington, dove ha studiato all’università, mostrando intelligenza e capacità relazionali che gli hanno permesso di apparire come una persona affidabile e rispettabile. A partire dai primi anni Settanta, Bundy ha iniziato una serie di crimini che hanno coinvolto numerosi Stati degli USA. Tra il 1974 e il 1978 ha rapito, aggredito e ucciso decine di giovani donne, spesso studentesse universitarie.

Il suo modus operandi è stato particolarmente ingannevole: ha finto disabilità o si è presentato come figura autoritaria per conquistare la fiducia delle vittime. Le convinceva ad avvicinarsi alla sua auto e una volta isolate, le ha colpite e trasportate in luoghi remoti, dove le ha uccise.

Le indagini e la cattura

Le indagini hanno rivelato comportamenti estremamente violenti e disturbanti: Bundy ha spesso fatto ritorno sui luoghi dei delitti e ha compiuto atti di necrofilia sui corpi delle vittime. In alcuni casi ha agito anche all’interno di abitazioni o dormitori, attaccando le vittime nel sonno. Le autorità gli hanno attribuito almeno 20 omicidi confermati, mentre egli stesso ha confessato un numero superiore, lasciando però il totale reale incerto.

Nel 1975 è stato arrestato nello Utah con l’accusa di sequestro di persona e tentata aggressione. Durante la detenzione è diventato sospettato in numerosi casi di omicidio irrisolti. Trasferito in Colorado, è riuscito a fuggire due volte, dimostrando notevoli capacità manipolative e una certa audacia. Dopo la seconda evasione ha continuato a uccidere, fino a quando è stato nuovamente catturato nel 1978 in Florida.

Il processo

Il processo ha attirato grande attenzione mediatica, anche perché Bundy ha scelto in parte di difendersi da solo. È stato riconosciuto colpevole di diversi omicidi, tra cui quelli commessi in una casa universitaria e l’uccisione di una giovane ragazza. Ha ricevuto più condanne a morte e, dopo anni di appelli, è stato giustiziato il 24 gennaio 1989 mediante sedia elettrica nel carcere di Stato della Florida.

Bundy è stato descritto da esperti e biografi come un sociopatico sadico, capace di trarre piacere dal controllo e dalla sofferenza delle sue vittime. Il contrasto tra la sua immagine pubblica – quella di un uomo colto e affascinante – e la brutalità dei suoi crimini ha contribuito a renderlo una figura estremamente studiata nell’ambito della criminologia e della psicologia criminale.

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