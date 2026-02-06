Attualità

Gravissimo incidente a Saronno: morti due ventenni

Tragedia nella notte: auto contro albero, indagano i carabinieri

di Maria Graziosi - 6 Febbraio 2026

Gravissimo incidente stradale a Saronno: auto contro un albero, muoiono due ragazzi. La tragedia si è verificata in provincia di Varese, nella notte di venerdì. Per i due ragazzi che viaggiavano sulla vettura non c’è stato scampo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento dei caschi rossi. Insieme a loro pure i sanitari del 118 e dell’Areu e i carabinieri. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e del personale sanitario, purtroppo, per le due vittime non c’è stato nulla da fare.

Due vite spezzate nell’incidente a Saronno

Ora toccherà ai carabinieri ricostruire la dinamica del tragico impatto che è costato la vita ai due ragazzi. Nell’incidente della notte scorsa a Saronno hanno perso la vita un 22enne di Garbagnate Milanese (Milano) e un 24enne di Caronno Pertusella. Stando ai primi rilievi sul luogo dell’impatto, l’auto a bordo della quale viaggiavano i due ragazzi, un’Audi, avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi contro un albero. Un impatto fortissimo che non ha lasciato alcuno scampo ai giovani.

Alta velocità

Dopo l’incidente, l’arteria stradale di viale Europa a Saronno è rimasta chiusa per qualche ora. Il tempo necessario a consentire agli inquirenti di compiere tutti i rilievi del caso. E per liberare la via e consentire il ritorno di condizioni di sicurezza per gli altri automobilisti. L’ennesima tragedia della strada lascia una scia di sangue e lacrime. Bisognerà comprendere quali siano state le cause alla base dell’incidente ma si ipotizza, forse, che possa essere stata l’alta velocità della vettura. Le ricostruzioni della dinamica precisa dell’impatto, però, sono appena all’inizio.