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Grillo a pranzo con Stroppa. Sta tessendo una nuova tela?

Al centro del faccia a faccia con Stroppa ci sarebbe soprattutto l’idea di costruire una proposta rivolta alle nuove generazioni, puntando sull’innovazione e sulla necessità di governare la trasformazione tecnologica

di Giuseppe Ariola - 30 Settembre 2026

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, poi messo alla porta da Giuseppe Conte, torna a fare capolino a Roma. Ieri, infatti, Beppe Grillo è tornato all’Hotel Forum, suo storico quartier generale della Capitale, dove ha avuto un pranzo con Andrea Stroppa. L’informatico è conosciuto per essere l’uomo di Elon Mask in Italia, con il quale ha un rapporto strettissimo. Al centro dell’incontro ci sarebbe stato proprio il tema della tecnologia legato a un nuovo progetto su intelligenza artificiale e giovani. Nessun nuovo partito, quindi. Almeno per ora. Ma, secondo quanto trapelato, molte idee per rispondere alla necessità di governare la trasformazione tecnologica. L’obiettivo sarebbe quello di immaginare strumenti capaci di distribuire i benefici della tecnologia, evitando che le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale finiscano per concentrarsi nelle mani di pochi.

Un nuovo partito? Per ora resta un’ipotesi

Resta da capire quale forma possa assumere il progetto. Un’associazione, un movimento di idee, una piattaforma capace di condizionare l’agenda politica oppure, in futuro, un nuovo soggetto politico. Al momento non ci sono certezze e l’ipotesi di un partito resta soltanto una possibilità. Del resto, soltanto pochi giorni fa Grillo, ospite di Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast, aveva frenato sull’ipotesi di un ritorno diretto nell’arena politica e sulla nascita di una nuova formazione. Il nuovo attivismo romano, tuttavia, alimenta inevitabilmente gli interrogativi sulle sue prossime mosse. Anche perché si inserisce in una fase segnata dalla distanza sempre più profonda tra Grillo e Giuseppe Conte, in causa per il nome e il simbolo del Movimento 5 Stelle. Ma gli ultimi movimenti sembrano indicare un orizzonte potenzialmente più ampio della sola contesa con l’attuale leadership pentastellata. E alimentano gli interrogativi su cosa possa nascere dal ritorno del comico sulla scena.