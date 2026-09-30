Cultura & Spettacolo

Il Piccolo Coro dell’Antoniano vola a New York tra concerti, scuole e la parata del Columbus Day

di Nicola Santini - 30 Settembre 2026

Lo Zecchino d’Oro compie 67 anni e celebra il suo compleanno annunciando un viaggio speciale. Dal 6 al 13 ottobre una rappresentanza del Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, sarà per la prima volta a New York con la tournée.

Generations of Voices – Music for Humanity.Concerti, incontri nelle scuole e appuntamenti istituzionali scandiranno una settimana pensata per far incontrare i bambini italiani con i loro coetanei americani attraverso la musica. Il viaggio si svolgerà durante il mese dedicato negli Stati Uniti alla cultura italo-americana e coinvolgerà famiglie, istituzioni e comunità locali.

Il programma inizierà il 7 ottobre con il saluto di Giorgio Marrapodi, Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, seguito dall’accoglienza alla New York City Hall da parte dell’Italian Caucus del New York City Council. L’8 ottobre il coro sarà ricevuto dal Consolato Generale d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura, prima di esibirsi in New Jersey in un concerto organizzato con la Coccia Foundation.

Il 9 ottobre è prevista una partecipazione a un programma mattutino della CNN. Nel corso della tournée, il Piccolo Coro visiterà anche alcune scuole pubbliche di New York che offrono programmi bilingui italiano – inglese. Il 12 ottobre arriverà uno dei momenti più attesi: la partecipazione alla parata del Columbus Day sulla Fifth Avenue. «È la prima volta nella nostra storia che il Piccolo Coro attraversa l’oceano per arrivare a New York», racconta fra Giampaolo Cavalli, presidente del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Nelle scuole, aggiunge, i bambini avranno la possibilità di cantare e ascoltare, scoprendo che «la musica parla una lingua che non ha bisogno di traduzione». L’iniziativa è promossa da Incanto Productions e dalla Global EduLanguage Foundation, in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

A volerla è stata Simona Rodano, fondatrice della Global EduLanguage Foundation e conosciuta nelle scuole americane come “The Italian Fairy”. Per lei, portare il coro a New York significa offrire ai giovani che studiano italiano negli Stati Uniti la possibilità di vivere la lingua attraverso l’incontro diretto con i loro coetanei.

L’annuncio è arrivato in una giornata importante: il 24 settembre 1959, al Teatro dell’Arte di Milano, andava in onda la prima puntata dello Zecchino d’Oro, ideato e presentato da Cino Tortorella nei panni di Mago Zurlì. Nel 1961 il festival si trasferì all’Antoniano di Bologna, dove Mariele Ventre fondò due anni più tardi il Piccolo Coro. Con la prima tournée newyorkese, le canzoni dello Zecchino d’Oro attraverseranno ancora una volta le generazioni e, questa volta, anche l’oceano.

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