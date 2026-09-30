Esteri

Slovacchia, studente di 13 anni uccide l’insegnante con un coltello

Dopo i casi accaduti in Italia il dramma di Staškov riapre la ferita della violenza tra i banchi,.

di Marzio Amoroso - 30 Settembre 2026

All’interno dell’istituto scolastico di Staškov, nel nord-ovest della Slovacchia, un ragazzo di soli 13 anni ha aggredito a coltellate la sua docente. L’episodio si è verificato al termine della prima ora di lezione. Il giovane ha estratto improvvisamente l’arma da taglio colpendo a morte la donna. La vittima è la professoressa Božena Mariaková, figura stimata di 61 anni ed ex direttrice della struttura.

La dinamica della violenta aggressione nell’istituto

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo per prestare i primi aiuti. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la docente. Purtroppo, la gravità delle ferite riportate ha reso vano ogni sforzo. Nell’aggressione sono rimaste ferite altre due persone presenti nella struttura. Si tratta di un’altra insegnante di circa quarant’anni e di un alunno dichiarato in gravissime condizioni. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini

Gli agenti di polizia sono intervenuti immediatamente bloccando il giovanissimo responsabile all’interno dell’istituto. Gli inquirenti hanno posto l’aggressore sotto custodia cautelare e avviato le indagini. L’ipotesi di reato contestata al momento riguarda l’omicidio premeditato. Gli investigatori stanno ricostruendo le ore precedenti all’attacco per comprendere i dettagli della vicenda. Sembra che nei giorni antecedenti fossero emersi segnali di forte disagio psicologico e tensioni comportamentali da parte del minore. La direzione scolastica stava già monitorando attentamente la situazione personale del ragazzo.

Lo sgomento della comunità e le misure di sicurezza

L’intera nazione si trova ora in uno stato di profondo shock di fronte a un evento così estremo. Sul posto sono arrivati specialisti e team di psicologi per assistere studenti e il personale. L’episodio ha riaperto immediatamente il dibattito pubblico sulla sicurezza scolastica nelle strutture educative. Le istituzioni governative hanno espresso vicinanza alle famiglie colpite e hanno promesso controlli più rigidi per prevenire simili tragedie all’interno delle classi.

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