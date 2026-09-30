Esteri

Paura ad alta quota, aereo in volo verso Israele lancia l’allarme dirottamento

Incubo terrorismo nei cieli del Medio Oriente, caccia israeliani in volo.

di Gianluca Pascutti - 30 Settembre 2026

Attimi di puro terrore nei cieli del Medio Oriente durante le prime ore della mattinata. Un aereo di linea in volo verso Tel Aviv ha improvvisamente inviato un codice di emergenza per un presunto dirottamento. Il velivolo trasportava 174 passeggeri e diversi membri dell’equipaggio. L’allarme è scattato mentre l’aeromobile sorvolava lo spazio aereo dell’Arabia Saudita. La segnalazione ha immediatamente attivato i protocolli di massima sicurezza internazionale.

Scattano i protocolli di difesa e l’intervento dei caccia

La risposta dei sistemi di difesa è stata immediata. L’aeronautica militare israeliana ha alzato istantaneamente i livelli di allerta della base. I caccia militari sono stati inviati subito in volo per intercettare il Boeing. La procedura di emergenza ha attivato il costante tracciamento della rotta dell’aereo. Nel frattempo, le sale di controllo coordinavano le operazioni di contenimento.

La ricostruzione dei fatti e l’atterraggio d’emergenza

A bordo la situazione è rimasta sotto controllo nonostante i momenti di apprensione. Il pilota del volo ha modificato la traiettoria di percorrenza virando verso terra. L’aereo ha effettuato una manovra di deviazione atterrando d’urgenza in un aeroporto saudita. Gli esami preliminari condotti dopo l’atterraggio hanno escluso categoricamente la presenza di terroristi armati. Tutti i viaggiatori sono rimasti incolumi durante le fasi del volo. Il personale di bordo ha garantito la sicurezza dell’intero abitacolo per tutta la durata delle operazioni.

Violenta lite tra il pilota russo e il copilota ucraino

Gli accertamenti investigativi condotti subito dopo l’atterraggio hanno chiarito l’esatta dinamica della vicenda. Non si è trattato di un dirottamento, l’allarme è stato lanciato dopo un alterco in cabina di pilotaggio. I media israeliani parlano di una violenta lite tra il pilota ruusso del volo Flydubai e il copilota di origine ucraina. Da quanto trapela uno dei due risulta ferito da una coltellata.

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