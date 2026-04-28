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Guai per Osimhen: non ha pagato una Mercedes

Dopo questa "rogna" legale il calciatore dovrà decidere il suo futuro: per lui, le sirene della Prermier League?

di Giorgio Brescia - 28 Aprile 2026

L’ultima rogna per il calciatore Victor Osimhen si chiama Mercedes: l’attaccante africano nuovamente al centro delle cronache, ma questa volta lontano dai campi di calcio.

Il caso Osimhen – Mercedes

Un noto concessionario di auto di lusso ha sporto denuncia contro il calciatore per un presunto debito non saldato. L’oggetto della disputa è una Mercedes G-Class personalizzata, un veicolo iconico dal valore di circa 200 mila euro. Secondo l’accusa, il calciatore avrebbe preso possesso dell’auto senza però completare il pagamento pattuito nei termini stabiliti.

La vicenda legale

Le ricostruzioni legali indicano che il rivenditore avrebbe tentato più volte una risoluzione amichevole della vicenda. La mancanza di risposte concrete da parte dell’entourage dell’atleta ha spinto la società a procedere per vie giudiziarie.

Non è la prima volta che la gestione extracalcistica di Osimhen finisce sotto i riflettori, alimentando dibattiti sulla sua complessa rete di rappresentanza. Al momento, i legali del concessionario chiedono il sequestro cautelativo del mezzo o il saldo immediato della cifra pendente.

Cosa succederà ora?

Se la denuncia dovesse procedere, Osimhen rischierebbe un decreto ingiuntivo che potrebbe portare al pignoramento di beni o conti correnti. Le reazioni dai social evidenziano lo stupore dei tifosi, mentre il giocatore, attualmente in forza al Galatasaray, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La vicenda potrebbe risolversi con una transazione stragiudiziale lampo per evitare ulteriori danni d’immagine al campione nigeriano. La pressione mediatica in Turchia e in Italia resta altissima, in attesa della prossima mossa dei legali di Victor.

Il futuro di Victor: le sirene delle Premier League?

Attualmente, Victor Osimhen sta vivendo una stagione di rilancio sportivo con la maglia del Galatasaray, dove è approdato in prestito dopo la rottura diplomatica con il Napoli.

In Turchia, il nigeriano ha ritrovato una media realizzativa impressionante, diventando l’idolo assoluto della tifoseria di Istanbul grazie a una ritrovata integrità fisica.

Tuttavia, la sua permanenza nella Süper Lig appare temporanea. La clausola rescissoria aggiornata nel suo contratto attira l’attenzione dei top club inglesi per il mercato estivo 2026.

Il Chelsea e l’Arsenal monitorano costantemente le sue prestazioni, pronti a investire cifre superiori ai 75 milioni di euro.

Il successo della carriera di Osimhen dipenderà ora dalla capacità di risolvere le pendenze legali – ora, quella per una Mercedes – e mantenere la concentrazione sul campo, lontano dalle distrazioni extra-calcistiche che ne hanno offuscato l’immagine negli ultimi mesi.