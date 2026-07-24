Trump in Georgia, alle sue spalle un sostenitore lo imita
Gesti, smorfie e ballo durante il discorso a Marietta
Georgia, 24 lug. (askanews) – Durante il comizio di Donald Trump alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, l’attenzione finisce anche alle sue spalle. Un uomo seduto dietro al presidente americano sembra imitarne espressioni, movimenti del volto e gesti delle mani mentre Trump parla ai sostenitori. Nelle immagini si vedono anche altri partecipanti riprendere il suo ballo diventato uno dei gesti ricorrenti dei comizi.La scena è avvenuta il 22 luglio, durante l’intervento di Trump nello Stato della Georgia.
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