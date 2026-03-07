Economia

Guerra, quanto ci costi: 10 miliardi di extracosti in bolletta

La stangata è già arrivata, i conti della Cgia e la mazzata per le imprese

di Martino Tursi - 7 Marzo 2026

La guerra in Iran potrebbe costare alle imprese italiane fino a dieci miliardi in termini di extracosti in bolletta. I calcoli della Cgia che dà i numeri della crisi. Una stangata multimiliardaria potrebbe presto abbattersi sull’energia e sui bilanci delle aziende italiane. Che, per inciso, rimangono tra le più esposte in tutta Europa a causa dei prezzi dell’energia che, ormai, è diventata la materia prima più cara (e gravosa) per le imprese. E diventa un ulteriore ostacolo lungo la strada della competitività che potrebbe aggravare e di molto la situazione economica, e la posizione sui mercati, del Made in Italy.

10 miliardi, dall’Iran gli extracosti in bolletta

La guerra all’Iran ci costerà fin troppo. Secondo le analisi della Cgia, gli extracosti in bolletta per le aziende italiane si tradurranno in un esborso monstre pari a 7,2 miliardi per l’elettricità e a ben 2,6 miliardi per il gas. Rispetto a un anno fa la variazione è addirittura a doppia cifra: +13,5%. E potrebbe essere solo l’inizio di una spirale di strettoie e aumenti che finirà a gravare sulle tasche già esauste delle famiglie italiane. L’ennesima guerra (degli altri) che finiremo per pagare (tutti) noi.

I numeri della crisi

La Cgia basa i suoi conti sui numeri. E nota che prima dell’attacco Usa-Israele all’Iran, il gas era scambiato a 32 euro mentre l’energia elettrica si pagava 107,5 euro. Numeri, questi, già rilevanti. Che però hanno subito una brusca accelerata nel corso della primissima settimana di una guerra che si annuncia lunga e defatigante. Gli analisti notano che il gas ora si vende a 55,2 euro e che il costo della corrente è balzato a 165,7 euro. Gli extracosti in bolletta, dall’Iran, a questo punto sono intuitivi. E per ora ammontano a dieci miliardi. Sperando che finisca presto.