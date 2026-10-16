Attualità

Btp Valore, una guida pratica per sapere tutto

Una soluzione efficace e chiara per valorizzare i risparmi con la piena garanzia dello Stato

di Giorgio Brescia - 16 Ottobre 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze apre una nuova e interessante opportunità d’investimento pensata per i piccoli risparmiatori.

Btp Valore, si riparte

Da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre sarà possibile sottoscrivere i Btp Valore direttamente tramite la propria banca o presso l’ufficio postale. Ciò senza sostenere alcuna commissione bancaria all’emissione.

La guida pratica per orientarsi al meglio

Rendimenti, modalità d’acquisto e vantaggi fiscali: l’offerta si articola in due soluzioni distinte. Sono entrambe accessibili con un investimento minimo di 1.000 euro e senza alcun tetto massimo agli ordini.

La prima opzione

E’ il Btp Valore con cedole trimestrali e rendimento crescente step-up. Risultato, il 3,70% per il primo e secondo anno, il 4,10% per il terzo e quarto anno, fino al 4,70% per il quinto anno.

La seconda opzione

E’ denominata Btp Valore Insieme. Prevede un’unica cedola finale con tasso minimo garantito del 22,25% corrisposto alla scadenza quinquennale insieme al capitale investito.

Entrambi i tassi dichiarati rappresentano un valore minimo garantito che potrà eventualmente essere rivisto soltanto al rialzo.

Un acquisto estremamente semplice e flessibile

I titoli sono sottoscrivibili tramite il proprio home banking abilitato al trading oppure allo sportello fisico e vengono collocati alla pari sul mercato Mot di Borsa Italiana. È inoltre possibile cedere i titoli prima dei cinque anni alle condizioni di mercato.

Sul piano fiscale si conferma la vantaggiosa tassazione agevolata al 12,5%. Previste l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro complessivi in titoli di Stato.

Alla fine, una soluzione efficace e chiara per valorizzare i risparmi con la piena garanzia dello Stato.