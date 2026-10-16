Btp Valore, una guida pratica per sapere tutto
Una soluzione efficace e chiara per valorizzare i risparmi con la piena garanzia dello Stato
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze apre una nuova e interessante opportunità d’investimento pensata per i piccoli risparmiatori.
Btp Valore, si riparte
Da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre sarà possibile sottoscrivere i Btp Valore direttamente tramite la propria banca o presso l’ufficio postale. Ciò senza sostenere alcuna commissione bancaria all’emissione.
La guida pratica per orientarsi al meglio
Rendimenti, modalità d’acquisto e vantaggi fiscali: l’offerta si articola in due soluzioni distinte. Sono entrambe accessibili con un investimento minimo di 1.000 euro e senza alcun tetto massimo agli ordini.
La prima opzione
E’ il Btp Valore con cedole trimestrali e rendimento crescente step-up. Risultato, il 3,70% per il primo e secondo anno, il 4,10% per il terzo e quarto anno, fino al 4,70% per il quinto anno.
La seconda opzione
E’ denominata Btp Valore Insieme. Prevede un’unica cedola finale con tasso minimo garantito del 22,25% corrisposto alla scadenza quinquennale insieme al capitale investito.
Entrambi i tassi dichiarati rappresentano un valore minimo garantito che potrà eventualmente essere rivisto soltanto al rialzo.
Un acquisto estremamente semplice e flessibile
I titoli sono sottoscrivibili tramite il proprio home banking abilitato al trading oppure allo sportello fisico e vengono collocati alla pari sul mercato Mot di Borsa Italiana. È inoltre possibile cedere i titoli prima dei cinque anni alle condizioni di mercato.
Sul piano fiscale si conferma la vantaggiosa tassazione agevolata al 12,5%. Previste l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro complessivi in titoli di Stato.
Alla fine, una soluzione efficace e chiara per valorizzare i risparmi con la piena garanzia dello Stato.
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