Cultura & Spettacolo

Mario Forte racconta la malattia nel suo libro

di Nicola Santini - 16 Ottobre 2026

Mario Forte racconta la malattia nel suo libro.

Dai vicoli di Napoli al successo nazionale, Mario Forte, 38 anni, ha conquistato il pubblico con la sua musica neomelodica e milioni di visualizzazioni sui social. Ma dietro il sorriso del cantante che ha fatto ballare migliaia di persone si nasconde una storia dolorosa, segnata dalla battaglia contro il cancro. Una vicenda che l’artista ha deciso di raccontare nel suo primo libro, “Sarà lui? Sarà lei? La mia nota più forte”, pubblicato da Armando De Nigris Editore e presentato in anteprima al Campania Libri Festival di Napoli.

Tra le pagine emerge il ritratto di un uomo che ha conosciuto la paura della morte, affrontando la malattia con il sostegno della famiglia e una fede profonda. La preghiera, nei momenti più difficili, è diventata un rifugio, mentre il desiderio di tornare a cantare gli ha dato la forza di guardare avanti.

Superata quella prova, Forte ha trovato una nuova popolarità grazie a “Sarà lui? Sarà lei?”, brano diventato un fenomeno sui social e colonna sonora delle feste organizzate per annunciare il sesso dei nascituri. Un’intuizione che lo ha trasformato nel beniamino delle coppie in attesa.

Accanto alla carriera, il cantante racconta l’amore per la moglie Oksana e per la figlia Ambra, insieme alla gioia per l’arrivo di Azzurra. Il libro ripercorre così la gavetta, i sacrifici e le cicatrici di una vita che il successo ha cambiato profondamente. E restituisce al pubblico il lato più intimo di un artista abituato a regalare emozioni, che stavolta ha scelto di raccontare anche le proprie.

PER TUTTE LE NEWS DI CULTURA & SPETTACOLO