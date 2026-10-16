Musica

Annalisa festeggia il platino e preparala conquista di San Siro

di Tommaso Martinelli - 16 Ottobre 2026

Un anno di musica, traguardi discografici e concerti trova spazio in “Ma io sono fuoco Platinum Edition”, la nuova edizione dell’album di Annalisa, uscita lo scorso 9 ottobre in doppio CD e triplo vinile.

Il progetto celebra la certificazione di platino del disco e una stagione dal vivo che, tra novembre 2025 e maggio 2026, ha raccolto complessivamente 170 mila spettatori, con 24 concerti sold out. La pubblicazione riunisce l’album originale e le registrazioni live dei Capitoli I e II del tour “Ma noi siamo fuoco”, restituendo l’energia degli spettacoli e il rapporto costruito dall’artista con il suo pubblico. Ad arricchire la scaletta arrivano Canzone estiva e “Amica” con Madame, il singolo pubblicato a settembre.

Tra i momenti speciali figurano due collaborazioni riproposte nella loro versione dal vivo: “Piazza San Marco” con Marco Mengoni, registrata a Torino durante il concerto del 13 dicembre 2025, e “Avvelenata” con Paolo Santo, catturata sul palco di Milano il 29 novembre dello stesso anno. Nel repertorio trovano posto anche Dipende, Delusa, Esibizionista, Maschio, Emanuela, Chiodi, Io sono e Una tigre sul letto continua a parlarmi. La nuova edizione accompagna Annalisa verso un altro appuntamento significativo: il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, previsto per il 12 giugno 2027.

Lo spettacolo

Lo spettacolo ripercorrerà oltre quindici anni di carriera, dagli esordi ai successi più recenti, attraversando le diverse fasi della sua evoluzione musicale. L’idea è quella di portare nello stadio l’universo visivo e sonoro sviluppato negli ultimi tour, alternando momenti di energia a passaggi più intimi. Musica, immagini e performance saranno al centro di uno show pensato per raccontare il percorso dell’artista e le trasformazioni che ne hanno definito l’identità.

A sostenere questa nuova tappa sono i risultati degli ultimi anni: 5,3 milioni di copie certificate, 55 dischi di platino e 15 d’oro. Ma io sono fuoco, pubblicato nell’ottobre 2025, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI, come il precedente E poi siamo finiti nel vortice, certificato triplo platino e accompagnato da un tour da oltre 250 mila biglietti venduti.

Ai riconoscimenti discografici si aggiungono quelli internazionali, dal Billboard Women in Music Award ai due Best Italian Act degli MTV Europe Music Awards. Lo scorso 18 settembre, all’Arena di Verona, Annalisa ha inoltre ricevuto tre riconoscimenti ai BYD Music Awards: per il platino dell’album, per quello del singolo Esibizionista e per i risultati di vendita dei biglietti del precedente tour.

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