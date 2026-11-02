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Halloween, paura in Germania: aghi, chiodi e viti nascosti nei dolcetti. Ferita una bambina di nove anni

di Francesca Petrosillo - 2 Novembre 2026

Allarme in Germania dopo la notte di Halloween. Aghi, viti e altri oggetti metallici sono stati scoperti all’interno dei dolci raccolti dai bambini durante il tradizionale giro di “dolcetto o scherzetto”. Le segnalazioni, arrivate da diverse regioni tedesche, hanno fatto scattare le indagini della polizia. Una bambina di nove anni è rimasta ferita dopo aver mangiato una barretta di cioccolato contenente uno spillo.

I pericolosi oggetti erano nascosti in prodotti confezionati, tra cui cioccolatini, caramelle e wafer. In alcuni casi, gli involucri apparivano integri, rendendo difficile individuare eventuali manomissioni.

Halloween in Germania, bambina ferita da un ago nascosto nel cioccolato

L’episodio più grave si è verificato in Bassa Sassonia, nel circondario di Rotenburg. Una bambina di nove anni ha riportato una ferita alla lingua mentre mangiava una barretta di cioccolato ricevuta per Halloween.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale all’agenzia Dpa, all’interno del dolce era stato nascosto uno spillo lungo cinque centimetri. Le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni sulla gravità della lesione.

Il caso ha aumentato la preoccupazione delle famiglie, già allarmate dai numerosi ritrovamenti segnalati durante il fine settimana.

Aghi e viti nei dolcetti di Halloween: indagini in diverse regioni

Le segnalazioni hanno interessato numerosi Länder tedeschi, tra cui Baviera, Turingia, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Brema, Renania-Palatinato e Schleswig-Holstein.

Ad Hannover, un’altra bambina di nove anni ha trovato aghi nascosti in tre dolci confezionati. Episodi analoghi sono stati denunciati anche in Austria.

Gli investigatori sospettano che diversi prodotti siano stati manomessi intenzionalmente. Sono quindi state avviate indagini per individuare i responsabili e ricostruire la provenienza dei dolci.

L’appello della polizia alle famiglie

Le autorità tedesche invitano i genitori a controllare attentamente tutti i dolci raccolti dai figli durante Halloween, anche quando le confezioni sembrano integre.

Particolare attenzione deve essere riservata alla presenza di piccoli fori, involucri danneggiati o oggetti sospetti.

La polizia raccomanda inoltre di non consumare i prodotti potenzialmente manomessi e di segnalare immediatamente eventuali ritrovamenti, conservando le confezioni per consentire ulteriori accertamenti.

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