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Tiburón, la droga che spaventa l’America Centrale

La combinazione tra potenza, segretezza e diffusione criminale rende la Tiburón una delle droghe nuove più temute in America Centrale

di Marzio Amoroso - 2 Novembre 2026

@ANSAfoto

Si chiama Tiburón, che in spagnolo significa “squalo”, ed è una delle sostanze più pericolose degli ultimi anni in Honduras. Il suo nome è legato alla gang criminale MS-13, organizzazione che da decenni esercita una forte influenza nel traffico di droga in alcune aree dell’America Centrale. La particolarità di questa sostanza non riguarda soltanto la sua potenza. A preoccupare sono soprattutto le numerose incognite che circondano la sua composizione. Secondo le informazioni emerse finora, la Tiburón sarebbe una forma di marijuana modificata attraverso l’aggiunta di sostanze chimiche non chiaramente identificate.

Cos’è davvero Tiburón

Le testimonianze raccolte negli ambienti del narcotraffico descrivono la Tiburón come una variante particolarmente potente della cannabis. In alcuni casi viene indicata anche con il nome di Krispy. Ciò che rende questa droga diversa dalla marijuana tradizionale è la presenza di additivi chimici. Chi la consuma, infatti, potrebbe assumere composti sconosciuti e potenzialmente pericolosi.

I rischi per la salute

Gli esperti sottolineano che le droghe alterate chimicamente possono produrre effetti molto più imprevedibili rispetto alle sostanze tradizionali. Nel caso della Tiburón, sono stati segnalati episodi di forte alterazione mentale e comportamentale. Inoltre, il timore riguarda la possibile presenza di composti sintetici capaci di aumentare in modo significativo il rischio di dipendenza. La reale pericolosità della sostanza è difficile da valutare proprio perché la sua composizione non è stata chiarita in maniera definitiva. Questo rende complicata anche la prevenzione sanitaria.

Il business della MS-13

Oltre all’aspetto sanitario, esiste quello economico. La Tiburón sarebbe diventata una delle sostanze più redditizie per la MS-13. La gang avrebbe costruito una rete di distribuzione capace di generare profitti importanti grazie alla forte domanda registrata in alcune zone dell’Honduras. Il successo commerciale del prodotto è legato anche alla fama di droga estremamente potente, un’immagine che ne avrebbe favorito la diffusione sul mercato illegale. Per le organizzazioni criminali, una sostanza nuova e poco conosciuta può trasformarsi in uno strumento molto redditizio, soprattutto quando i consumatori non sono consapevoli dei rischi reali.

Perché le autorità restano in allerta

La vicenda della Tiburón continua a destare forte preoccupazione. Le informazioni disponibili confermano il collegamento con la MS-13 e l’utilizzo di componenti chimiche aggiunte alla cannabis. Restano però numerosi interrogativi sulla sua effettiva composizione e sugli effetti a lungo termine.

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