Attualità

Midterm, la Rai minuto per minuto dagli Usa

Lo streaming degli speciali, i commenti, i contributi di corrispondenti e inviati dei Tg, anche sul canale YouTube e su tutti i profili social

di Daniel Walker - 2 Novembre 2026

Una scadenza alla quale tutto il mondo guarda: tutte le iniziative Rai in occasione delle elezioni americane di metà mandato presidenziale.

Midterm, la Rai in campo

Alle Midterm di martedì 3 novembre e ai suoi risultati Rai dedicherà un’informazione capillare che – già nelle primissime ore di mercoledì 4 – attraverserà, reti, testate e offerta digital.

Su Rai 1, in particolare, dalle 23.45 alle 4.00, Bruno Vespa, in collaborazione con il Tg1, proporrà un “Porta a Porta Speciale Midterm 2026”, con ospiti, collegamenti, approfondimenti e analisi del voto.

Sulla stessa rete, dalle 4.50, linea a RaiNews24, che sarà anche ininterrottamente in diretta sul proprio canale all news con i risultati in tempo reale. Alle 7.10, ulteriori notizie nello Speciale Tg1.

Tutti i programmi

Sempre mercoledì 4 novembre, su Rai 2, il Tg2 dedicherà due edizioni speciali, alle 10.00 e alle 18.00, oltre a Tg2 Post delle 21.00.

Su Rai3, Tg3 Linea Notte sarà in onda dalla mezzanotte e il Tg3 proporrà due edizioni speciali, alle 12.25 e alle 16.15.

Ampio spazio alla consultazione americana anche in tutte le consuete edizioni dei Tg.

Il Giornale Radio Rai seguirà con un suo inviato negli Stati uniti le elezioni di midterm, che verranno raccontate in tutte le edizioni di Gr1, Gr2 e Gr3.

Se ne occuperanno anche diversi programmi di Radio1 e – sempre su Radio 1 – dalle 9 alle 10 del 4 novembre andrà in onda uno speciale con collegamenti, ospiti e approfondimenti.

Su RaiNews.it, il portale web e social dell’informazione, ci sarà una maratona con aggiornamenti multimediali minuto per minuto.

Lo streaming degli speciali Rai, i commenti, i contributi di corrispondenti e inviati dei Tg, sul canale YouTube e su tutti i profili social.