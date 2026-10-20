Halloween in Irlanda, oltre 800 eventi per l’antica Samhain

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Da Derry a Galway a Dublino: tutti in festa nel segno dei celti

di Askanews - 20 Ottobre 2026

Dublino, 20 ott. (askanews) – Nel corso della stagione autunnale, l’isola d’Irlanda si trasforma nel palcoscenico di una grande celebrazione diffusa, offrendo un cartellone complessivo di ben 836 eventi dedicati a Samhain, la ricorrenza celtica da cui hanno avuto origine le celebrazioni di Halloween.

All’interno di questa vastissima programmazione territoriale, che invita i viaggiatori a esplorare l’autentica culla nativa della ricorrenza diventata popolare in tutto il mondo, il 2026 assume un rilievo storico speciale: il celebre festival Derry Halloween e la compagnia di teatro di strada Macnas di Galway, istituzione dell’isola famosa per la sua monumentale parata di Halloween, festeggiano contemporaneamente il traguardo del loro 40esimo anniversario. A Derry in particolare le secolari fortificazioni risalenti a 400 anni si faranno teatro del percorso immersivo Awaken the Walled City Trail, animato da sfilate coreografiche di creature dell’Oltretomba.

Tra gli altri eventi importanti c’è il celebre P ca Festival che, tra i borghi storici di Trim e Athboy nella Boyne Valley, unisce musica, narrazione e spettacoli di fuoco. Il momento culminante è la sera del 31 ottobre con l’accensione del falò cerimoniale sulla Collina di Ward che riproduce il rito celtico di duemila anni fa.

Dublino e la vicina regione costiera scelgono di celebrare il lato più letterario e misterioso della stagione. Dal 23 al 26 ottobre il Bram Stoker Festival attraversa le strade della capitale con parate gotiche, spettacoli nei cimiteri vittoriani e speciali itinerari nei luoghi frequentati dall’autore di Dracula. In evidenza anche il Dublin Halloween Festival, fino al 31 ottobre, che propone “cose strane”, in tutta la città.

E poi, il festival di Limerick, che nell’omonima contea fonde la ricca tradizione contadina con performance teatrali contemporanee, mentre la contea di Kerry, a sudovest dell’isola, lungo la Wild Atlantic Way, ospita il festival Samhain Chiarraì incentrato sulla figura della potente dea celtica dell’inverno, guardiana dei cicli della natura celebrata tra sfilate di lanterne, riti del fuoco e parate con tamburi.